屯門青山草叢起火 飛行服務隊直升機擲水彈撲救

今日（25日）中午12時許，屯門青山近屯門食水配水庫一處山坡發生山火。面積約10米乘20米的草叢起火焚燒，火舌上竄，冒出滾滾濃煙。消防接報到場灌救，由於火場位處山坡，當局召喚政府飛行服務隊直升機，投擲水彈協助撲救。

粉錦公路車禍 開篷車剷巴士站候車客捱撞

粉錦公路今早（24日）有私家車剷上巴士站及撞向小巴，撞傷3名候車途人。車禍一刻的車cam片段曝光，可見涉事經典萬事得開篷跑車，緊隨前面一輛私家車而行。途至打石湖巴士站時，再前面有一輛紅頂停低上落客，其前方私家車隨即扭右越線駛走；惟萬事得卻向左急轉，結果直剷上巴士站，撞向數名候車乘客，繼而撼向小巴。

片段可見，當時一名男子正坐在巴士站的石凳上，幸未被直接撞及，事後自行站起；另有人則懷疑倒地後掙扎起身，一名非華裔女子則緊抱受驚小童，現場傳出尖叫聲；片段到此結束。

啟德演唱會撞萬聖節月 皇崗路段塞爆致400客等通宵巴

萬聖節將至，本週末多區提前舉辦街頭變裝派對，加上加拿大巨星The Weeknd一連兩日（10月24及25日）於啟德主場館開騷，引發龐大人流。今日（25日）凌晨時份，多名網民發帖指往新皇崗口岸路段大塞車。據網民發佈的圖片顯示，由旺角太子到皇崗口岸的通宵小巴出現誇張人龍，網民直指「目測睇唔到龍尾」。

跑車屯門陷火海冒黑煙 一度封路交通擠塞

今日（24日）早上10時18分，屯門青田路往建生方向，一輛跑車突起火，司機及時跳車逃生，驚動多人報案。消防趕抵出動一條喉撲救，幸事件中無人受傷，火勢於19分鐘後大致救熄。從網上影片可見，涉事跑車陷入火海，火光熊熊，冒出大量黑煙；有拍片者嘆道：「X街啦X街啦。」警方正調查車輛起火原因。

沈大師沈振盈離世 與友相聚後駱克道街頭暈倒‎不治

據報人稱「沈大師」的資深股評人沈振盈昨日（24日）在街頭暈倒，昨晚被送往律敦治醫院搶救，惜最終不治。消息指，昨晚7時半，沈振盈到朋友位於灣仔區的住所聚會後，前往駱克道一處的士站，豈料途中突然面朝下向前跌倒，倒地後翻滾至面朝上躺臥。有途人發現他倒臥在地，遂立即報案。

救援人員接報到場，將傷者送往律敦治醫院搶救，當時沈振盈已陷入昏迷，最終於昨晚約9時，由醫生證實其死亡。據了解，他生前患有心臟病及糖尿病，需定期複診。

美食嘉年華攤檔推順德炸魚腐等 有市民數千元買零食

香港美食嘉年華今日（24日）起，一連9日在葵涌運動場舉行，共設有超過330檔攤位。有檔口推出椒鹽順德炸魚腐、泰式鮑魚仔等特色料理，有信心生意額按年翻倍。有市民提早3小時排隊，成功搶購1元臘腸；也有大埔居民專程到訪，花費數千元買零食給小朋友。

法國示威工會稱80萬人上街近千人被捕 巴黎催淚彈水炮齊發

法國全國多地10月24日（周六）再度上演大規模示威，內政部長努涅斯（Laurent Nuñez）表示，周六的抗議活動中，已有近1000人被捕，他表示這一數字可能還會「增加」。政府稱，共有41萬名示威者在各地參與遊行，而工會組織者則聲稱參與人數「近80萬人」。巴黎的遊行初時平和但最終仍演變成衝突，有示威者與防暴警察爆發激烈衝突。警方出動水炮車和施放催淚彈試圖驅散示威者。

Keeta外賣車手回程搶單遇意外變癱 新機制揭潛在盲點

外賣車手Joe今年5月在粉嶺為平台Keeta送餐後折返候餐地點期間，因電話程式彈出「搶單」通知，分神查看兩秒就遇上交通事故，頸椎第三及第四節骨折，全身癱瘓，太太阿儀雖於同月已向平台報傷，7月曾提交資料予保險公司，至今仍在等候賠償。照顧及經濟都壓在她身上，受傷的他盼盡快獲賠償，減家庭重擔，讓太太及女兒生活有保障。

香港基督教工業委員會項目幹事林凱汶指，Joe的個案反映平台搶單機制影響外賣員駕駛安全，也揭示政府就平台工作者工傷補償機制提出的立法框架有漏洞，相關框架未將候單或搶單時間納入受保障工作期間，即在新例下，Joe這種個案、即在候單或搶單時間出事的平台工作者，或不獲保障。