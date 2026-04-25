逾40校學生比拼一帶一路知識　向特首建言優化大學課程銜接十五五

由「帶路先鋒」主辦的第九屆「一帶一路．與我何干」綜合能力比賽今日（4月25日）於香港恒生大學舉行。適逢活動十周年，今屆大會以「十五五．與我何干」為主題，並同步發布《圖解十五五》新書及首份《香港青年「十五五」認知與意向調查報告》，旨在引領青年對接國家發展大局。



新書《圖解十五五》發布儀式（右起）：陳鳳翔、胡曉明、恒生大學巫麗蘭教授。

主禮嘉賓大合照（右起）：新界青年聯會副秘書長郭芙蓉議員、香港中文大學莊太量教授、「一帶一路」專員何力治、香港理工大學盧君宇教授、港區全國人大代表胡曉明教授、帶路先鋒主席陳鳳翔博士。

本屆賽事吸引全港逾40所中學及大專院校參與。在決賽環節，參賽學生以青年代表身份向行政長官建言，建議本港大學優化課程以銜接「十五五」規劃，包括加強東南亞與中東等新興市場知識、綠色發展及AI創科教學，以培育企業「走出去」的專業人才。「一帶一路」專員何力治致辭時，鼓勵得獎學生參與7月的中亞及新疆考察團，親身體驗沿線建設成果。

「一帶一路」專員何力治先生剖析高質量共建「一帶一路」新機遇。

大會同場公布的調查報告指出，超過八成受訪青年認為「十五五」規劃對香港未來至關重要，期望能藉此拓寬就業與創業出路；惟僅約半數人認為自己對相關國策有足夠認識，反映青年對簡明易懂的資訊有迫切需求。

本屆中學組冠軍隊伍保良局董玉娣中學於決賽演示：「向李家超特首提出建議，大學教育可如何優化以銜接國家規劃」。

大會還推出《圖解十五五》新書，以圖文並茂方式深入淺出地解讀國家藍圖。港區全國人大代表胡曉明表示，該書是青年規劃未來的實用工具，稍後將免費派發至全港中學及大專院校，推動國情教育普及化。西九文化管理局主席陳智思及立法會議員陳勇亦透過視頻致辭，勉勵年輕人乘勢而上，在國家發展中找到自身定位。