一帶一路高峰論壇｜旅發局邀與會者嚐清真粵菜　推廣穆斯林旅遊

第十屆「一帶一路高峰論壇」上周三（10日）起一連兩日在香港舉行，參與者包括來自穆斯林國家的嘉賓。現時本港獲得清真認證的餐廳數目已增加至195間，旅發局在11日晚邀請部分「一帶一路高峰論壇」穆斯林與會者，到本港首間獲清真友善認證的高級中菜食府「唐述」品嚐粵式清真菜餚；旅發局又與8間已獲國際知名穆斯林旅遊推廣公司「新月評等（CrescentRating）」的本地酒店合作，為論壇參加者提供活動舉行期間穆斯林友善酒店兩晚及續住專屬客房優惠。



旅發局在本月11日晚邀請部分「一帶一路高峰論壇」穆斯林與會者 ，到本港首間獲清真友善認證的高級中菜食府「唐述」品嚐粵式清真菜餚。（旅發局圖片）

旅發局與8間已獲國際知名穆斯林旅遊推廣公司「新月評等（CrescentRating）」評級的本地酒店合作，包括香港君悅酒店、香港海洋公園萬豪酒店、港島香格里拉、香港嘉里酒店、九龍香格里拉、香港問月酒店、千禧新世界酒店及香港美麗華酒店，為「一帶一路高峰論壇」參加者提供活動舉行期間穆斯林友善酒店兩晚及續住專屬客房優惠和禮遇。

馬來西亞鐵路工業公司總裁拿督 Dr Mohd Yusoff Sulaiman首次品嚐獲清真認證的粵菜後大讚菜餚美味。（旅發局圖片）

已訪港多次的馬來西亞鐵路工業公司總裁（Malaysia Rail Industry Corporation (MARIC) ） 拿督 Dr Mohd Yusoff Sulaiman首次品嚐獲清真認證的粵菜後大讚菜餚美味。他提及今次訪港之行特意抽空乘搭開篷觀光巴士，也希望參觀博物館，了解自己感興趣的香港歷史，並期待未來再次商務造訪香港。

馬來西亞聯邦農業銷售局主席 Aminuddin Bin Zulkipli說，品嚐過清真中菜後，已準備好未來再次到訪。（旅發局圖片）

再度來港的馬來西亞聯邦農業銷售局（The Federal Agricultural Marketing Authority (FAMA)）主席 Aminuddin Bin Zulkipli說，品嚐過清真中菜後，已準備好未來再次到訪。對於香港越來越多餐廳、酒店等獲清真或穆斯林認證，他認為香港在這方面正朝著良性方向進步。

另外，旅發局亦款待「一帶一路高峰論壇」訪港嘉賓，體驗香港的多元旅遊魅力，例如參與「快活星期三（Happy Wednesday）」派對，觀賞賽馬、乘搭傳統帆船在海上欣賞維港兩岸景色等。