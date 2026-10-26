耳鳴患者福音！中大研「電針療法」降耳鳴響度　逾半患者症狀好轉

每5個成年人就有1人患耳鳴。根據中大估算，全港約有20萬人有耳鳴問題，部分患者或因耳鳴影響生活，惟目前缺乏消除耳鳴的療法。中大研究發現針灸有助耳鳴好轉，過半數參與研究的患者，接受電針及電針結合溫針（下稱電溫針）療法後，改善耳鳴問題，耳鳴程度由「中度」變為「輕度」。有患者反映以往耳鳴會感覺天旋地轉，接受治療後症狀減輕不少，耳鳴頻率亦降低。不過，中大提醒過於陰虛內熱的患者，不適合電針及電溫針療法。



中大研究團隊、博愛醫院代表及參加者關小姐。（林子慰攝）

46%耳鳴患者針灸治療後好轉 55%患者由中度變輕度

中大中醫學院團隊受博愛醫院委託，2022年12月至2024年4月招募90名50歲至70歲耳鳴患者參與研究。耳鳴響度以10分為滿分，這批患者接受新療法前，大多感覺鳴響度達6至7分。他們隨機分為接受電針、電針結合溫針，以及完全無接受針灸，以比對治療成效。被揀中針灸的患者，要接受為期5周、每周2次治療。

結果顯示，第五周治療完結時，有46%接受電針組及電溫針組的患者改善耳鳴，耳鳴響度分別降低1.91分及1.81分。至第十周，患者改善效果再提升，耳鳴響度分別降低2.03分及1.98分，55%參加者的耳鳴嚴重程度由「中度」改善至「輕度」。

中大中醫學院團隊證實電針及電針結合溫針治療能改善患者耳鳴。（林子慰攝）

中大中醫學院團隊證實電針及電針結合溫針治療能改善患者耳鳴。（林子慰攝）

患者：每周耳鳴3次變為1至2次

66歲的耳鳴患者關女士接受電溫針治療，她表示「幾乎晚都會有耳鳴，每次都持續8至10秒」，又說每次耳鳴都十分衝擊，形容彷彿天旋地轉。

她因耳鳴定期看中醫，參與新療法試驗後形容情況改善不少，由每星期耳鳴3次改為每星期1至2次，耳鳴持續時間亦減少。關女士說即使現時未有再接受電針治療，耳鳴情況亦沒有之前般嚴重。

66歲關女士（右）是電溫針治療組參加者，她自稱是耳鳴患者。（林子慰攝）

過於陰虛內熱的患者 不適合電針及電溫針療法

負責研究的中大表示，除了過於陰虛內熱的人外，基本上所有年齡層都可以接受電針及電溫針療法。市面一直有類似療法，惟沒有實證證明電針及電溫針對耳鳴有效，今次研究印證療法有成效，冀日後能加強培訓，惠及更多患者。