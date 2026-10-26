灣區定向賽｜33中外隊伍穿梭5市打卡　梁振英：認識中國重要窗口

由大灣區香港中心及「一帶一路」國際合作香港中心主辦的「一帶一路 x 大灣區青年城市定向挑戰賽2026」於昨日（25日）圓滿結束，33支中外青年參賽隊伍在1.5天的活動中穿梭大灣區5個城市完成各項打卡任務。全國政協副主席梁振英在啟動儀式致辭時表示，大灣區是世界青年認識中國的重要窗口，寄語青年成為共建「一帶一路」的青春力量。



「一帶一路 x 大灣區青年城市定向挑戰賽2026」，經過1.5天的密集賽事後，10月25日圓滿結束。圖為全國政協副主席梁振英在活動啟動儀式上致辭。

7條比賽路線涵蓋科創及歷史街區

今屆賽事除了以粵港澳院校學生為對象外，更首次加入「一帶一路」沿線國家及地區的院校學生組隊出賽。賽事共有275支隊伍報名，最終選出33支參賽隊伍，當中包括8支來自哈薩克斯坦、印尼、新加坡、馬來西亞、俄羅斯及巴西等地的國際隊伍，以及25支來自粵港澳「9+2」城市群的大學隊伍。

「一帶一路 x 大灣區青年城市定向挑戰賽2026」，經過1.5天的密集賽事後，10月25日圓滿結束。

活動以城市定向挑戰賽為載體，設有7條比賽路線，涵蓋廣州南沙、佛山、中山、東莞及深圳。參賽者需在有限時間內，利用步行、共享單車、公共交通工具及限用一次的網約車，穿梭城市場景完成定向任務。打卡點包括科創企業、歷史街區、藝術展館及青創基地等，讓青年以沉浸式體驗探索大灣區的經濟脈搏與多元面貌。

梁振英冀青年走出「舒適圈」 成民心相通橋樑

賽事啟動儀式於上周六（10月24日）舉行，由全國政協副主席、大灣區香港中心及「一帶一路」國際合作香港中心主席梁振英，廣東省政協副秘書長伍守榮，南沙區委副書記劉小潼等主禮。

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梁振英致辭時指出，粵港澳大灣區是中國經濟發展的最強引擎，傳統與現代同框，是世界青年認識中國、讀懂中國的重要窗口。他鼓勵內地同學走出「舒適圈」，多看灣區其他城市的新發展；同時呼籲港澳同學深入內地，發掘真實的發展機遇。

「一帶一路 x 大灣區青年城市定向挑戰賽2026」，經過1.5天的密集賽事後，10月25日圓滿結束。

他又向來自「一帶一路」沿線國家的同學寄語：「『絲路精神』的核心是和平合作、開放包容、文明文化互鑑。願你們把在大灣區的所見所聞帶回家鄉，成為民心相通的青春橋樑，成為共建『一帶一路』的青春力量。」

外國生首踏足內地 港澳青年對東莞中山改觀

在昨日舉行的分享會暨頒獎禮上，參賽者分享了旅途上的Vlog及感受。多支來自「一帶一路」沿線國家的隊伍表示，這是他們首次踏足內地，對灣區城市的多元風貌感到新鮮，賽後更與其他隊伍結伴同遊，期望日後能再到灣區深入了解當地歷史文化。

有來自港澳的參賽隊伍坦言，出發前對東莞和中山認識不深，但親身走進中山的科技產業園，以及看到東莞新區的綠道與濱水空間後，對兩地的發展大為改觀。有內地同學亦表示，雖然曾到訪佛山，但透過今次深入街區完成任務，才發掘到許多豐富的打卡地點與地道美食。

今次活動參與的大專院校陣容鼎盛，包括香港大學、香港中文大學、新加坡管理大學（SMU）、印尼建國大學（BINUS University）及哈薩克斯坦KIMEP大學等外知名學府。