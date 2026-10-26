今日新聞8分鐘｜警搗毒窟　42歲男爬窗墮樓亡｜石鼓洲焚化廠失火

蔡天鳳案｜專家證人還原碎屍工具 盤骨脊骨鋸痕疑電鋸造成

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），控方今(26日）在高等法院續審，政府化驗所高級化驗師譚卓寧博士繼續作供。

譚卓寧博士繼續分析憑相信為蔡天鳳骸骨的狀況，推測曾用何種工具作切割，並指盤骨上的切割痕跡有微彎的線，認為與圓的電鋸造成相似，他又發現脊骨部份被完全切割，切割面亦無明顯工具痕跡，認為可能是電鋸造成。

辯方質疑涉案膠箱可看到他人，質疑隱藏屍體不會用這膠箱，譚回應：「我未有裝屍體經驗，未考慮過。」

大埔私家車疑逆線釀3車撞 其中一車冒煙 兩人受傷

大埔汀角路發生3車相撞車禍。事發於今日（25日）凌晨1時許，據報一輛私家車沿汀角路往大埔方向行駛，當駛至犁壁山新村對開時，有人報稱馬路路面有黑色物體，立即扭右閃避，惟車輛已經駛入對面線。

此時，一輛私家車從對面線往大美督方向駛至，兩車迎頭相撞，其中被撞的私家車車頭冒煙，左邊車尾被撞至擱在路邊花槽上。而尾隨入大美督的另一輛私家車亦收掣不及，直撞向前車右車尾。事故過程被最後一輛涉事私家車的車CAM拍下。

屯門的士闖行人路「任我行」 途人拍片指責 司機致歉駛走

有的士直接駛上行人路，如入無人之境。社交平台車cam L（香港群組）流傳一段短片，顯示一輛俗稱「綠的」的新界的士在屯門建豐街近悅品度假酒店一帶，誤闖行人路並停下。有途經市民發現後，隨即上前勸喻司機駛走並拍攝整個過程，的士司機一度辯稱與客人溝通有誤，其後將車安全駛回馬路。而拍攝者事後表示，已透過電子報案系統舉報涉事的士司機的不當行為。

警旺角破門搗唐樓毒窟 42歲男疑避查爬窗墮樓亡 警拘21人

今（25日）晚上9時許，警方接獲旺角新填地街371-395號有途人報案，指懷疑上址有人墮樓。警方及救護員接報到場，發現一名男子昏迷不醒，懷疑從高處墮下。事主隨後被送往廣華醫院搶救，其後證實不治。

旺角登打士街男子情緒激動 馬路中央遭眾警員按地制服

網上流傳一段影片，可見近登打士街與新填地街交界一個十字路口，有多名警員在馬路中央的黃色格仔上，合力將一名男子按壓在地上制服。不久後，警員成功將該名男子帶離馬路中央，並將其移送至街角一處貼滿廣告海報的牆邊，期間該名男子一度情緒激動，遭在場警員大聲喝止。

其後，警方隨即在行人路旁拉起警察封鎖線以維持秩序。從影片後半段可見，涉事的深色上衣男子坐在封鎖線內的地上，被多名軍裝警員及懷疑便衣警員包圍調查。期間有警員協助該名男子穿回鞋子並對其進行搜查，此時有一把女聲問道：「搞咩呀佢？運毒呀？」旁邊亦有多名市民駐足旁觀。

石鼓洲焚化廠三級火｜一職員救火不適直升機送院 約930人疏散

今日（26日）下午12時43分，石鼓洲焚化廠地盤發生二級火警，至下午1時24分升為三級火警。消防接報到場出動三條喉及兩隊煙帽隊灌救，現場有多輛救護車到場戒備。據了解，焚化廠一名60歲男職員嘗試救火時，疑因過熱感不適，幸仍清醒，政府飛行服隊直升機趕赴現場，將他吊送到東區醫院治理。現場火勢於下午3時47分受包圍。

據悉事發時島上有約930名工人自行疏散。承辦商安排多艘船，已將其中800多人分別撤離至長洲及荃灣公眾碼頭上岸。至下午3時45分左右，仍有百多人在石鼓洲等候上船。

沈大師沈振盈離世｜羅尚沛淚崩憶最後一面 通波仔後精神有異見暈

【沈大師 / 沈振盈】人稱「沈大師」的著名股評人沈振盈前晚（24日）離世，胞妹公布享壽66歲。認識「沈大師」廿多年的好友兼股評人羅尚沛，今天（26日）憶述得悉惡耗後趕到醫院見最後一面，「沈大師」已返魂乏術。他泣不成聲地說，當晚「沈大師」與徒弟到另一股評人文錦輝家中練氣功及閒聊，晚飯前突感到不適，自行乘的士，期間暈眩，一度靠在店舖前定神，「挨咗一陣可能發覺自己OK，再行兩步就『嘭』一聲，休克咗跌咗落去」，額頭、鼻、口有很多血跡。

羅尚沛說「沈大師」從來不大魚大肉，只愛飲可樂和吸煙。他透露最近多次感覺暈眩，試過缺席財經節目，或在活動提前離開休息。早前更接受通波仔手術，惟三條血管只通了兩條，按醫生建議原定下月或之後再做手術。羅尚沛與拍檔早陣子發現「沈大師」手術後精神有異，「有時好High，有時好無電咁」，醫生調低血壓藥劑量後已好轉。好友突然離世，羅尚沛哽咽道無論大師生前有何對與錯，已煙消雲散，希望網民高抬貴手，「求下你，我代大師講，佢輸咗，你哋贏咗，佢投降啦」。

元朗倉狗咬人｜男工被3隻倉狗追趕 遭1狗咬傷小腿 送院治理

今日（26日）上午8時01分，警方接獲一名26歲男子報案，指他途經元朗壆圍路一帶時，突然遭到3隻狗追趕，期間被其中一隻狗咬傷小腿，傷勢輕微。救援人員接報到場，將受傷事主送往博愛醫院治理。警方正調查事件起因。

男子腰綁繩牽9歲童跑馬拉松 官方：取消成績，禁賽三年

今2026鄭州馬拉松賽事中，一名男選手使用繩子繫於自己與一名年約9歲兒童的腰間、於賽道上跑步的影片在社交平台曝光，引發熱議，據拍攝女子旁述，男童已與父親跑了18公里，「配速相當快」。對此，鄭州馬拉松組委會於10月23日正式回應，確認該名選手嚴重違反賽事規定，已依規取消其參賽成績，並處以禁賽三年的嚴格懲罰。

據現場目擊者與參賽跑者發布的影片顯示，該名男選手在賽事進行期間，腰間繫上一條長繩，另一端連接著一名男童一同奔跑。有同賽事跑者稱，該名兒童年僅約9歲。