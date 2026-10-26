蔡天鳳案｜專家證人還原碎屍工具　盤骨脊骨鋸痕疑電鋸造成

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），控方今(26日）在高等法院續審，政府化驗所高級化驗師譚卓寧博士繼續作供。



譚卓寧博士繼續分析憑相信為蔡天鳳骸骨的狀況，推測曾用何種工具作切割，並指盤骨上的切割痕跡有微彎的線，認為與圓的電鋸造成相似，他又發現脊骨部份被完全切割，切割面亦無明顯工具痕跡，認為可能是電鋸造成。

辯方質疑涉案膠箱可看到他人，質疑隱藏屍體不會用這膠箱，譚回應：「我未有裝屍體經驗，未考慮過。」



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

高級化驗師譚卓寧博士認為部份骸骨與電鋸切割情況吻合。(朱棨新攝)

蔡天鳳疑遭謀殺後被肢解。（黃學潤攝）

警方在涉案大埔龍尾村村屋搜證，檢獲多把刀、鎚等證物。（梁偉權攝）

警方在涉案大埔龍尾村村屋搜證，檢獲多把刀、鎚等證物。（梁偉權攝）

曾用牛尾骨切痕作比對

政府化驗所高級化驗師譚卓寧博士上周作供時指，用警方提供同款電鋸和手鋸，在牛尾骨切割造成的痕跡，作對照實驗。實驗發現用電鋸在牛尾骨切割的痕跡，吻合蔡盤骨上的工具痕跡。

圓鋸會造成盤骨上的微彎

譚今續指，盤骨上的切割痕跡，可以見到微彎的線，其中兩條線較為明顯。譚解釋，若使用手鋸造成的工具痕跡，該些線會比較直和密，亦會是平行：若是使用圓的電鋸，造成的線會是微彎，線和線之間的距離較大，也不會是平行。

推測脊骨或由電鋸切割造成

譚指，蔡的脊骨完全切割，並指其中兩個位置是由工具導致分開。控方另問及脊骨第二個切割面。譚回應指該切割面「無乜工具痕跡」，認為可能是電鋸造成，並解釋若手持電鋸，並且穩定，則有機會不會造成彎的線。

分開臀及脊骨關節 或曾用其他器具

控方再問，蔡右邊的臀部位置，和另一邊的臀部、脊骨位置分開。譚則指，該缺口可見關節位置，並指兩骨分開的原因有不同可能性，包括是被鋸開，或被硬物打擊，如鎚仔。控方問，除了錘子和鋸，是否可能由菜刀造成，譚回應：「大把啲都有機會。」惟譚指該位置沒有明顯特徵的工具痕跡，因此不能道出是什麼工具。

三名被告

代表次被告鄺球的大律師戴奧偉質疑透明度高的膠箱，認為若有人藏屍，都不會用這樣的膠箱。(湯致遠攝)

辯方質疑運屍不會用透明膠箱

代表鄺球的代表大律師戴奧偉（Oliver Davies）問涉案同款膠箱，指隔著膠箱仍可以看到他人，譚同意。辯方便指，若有人要隱藏屍體，不會用此膠箱，譚回應：「我未有裝屍體經驗，未考慮過。」

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