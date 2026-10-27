今日新聞8分鐘｜男子影罪證遭躁漢狂毆｜私家車逆線衝斑馬線斷正

元朗私家車衝紅燈 過路男險被撞怒踢車身

社交平台今日（26日）流傳一段車Cam片段，顯示在元朗青山公路元朗段218號、爭鮮壽司對開的行人過路處，有一輛私家車駛至上址時，懷疑「睇錯燈」，未有在紅燈亮起時停下，反而直衝紅燈，適逢一名男途人正橫過馬路，險被私家車撞倒。

男途人疑不忿險生意外，隨即伸腳怒踢該輛私家車。私家車隨即煞停，男途人上前走到駕駛座旁與司機理論，其後轉身離開。司機一度欲開門下車理論，惟見男子離去，最終驅車駛離現場。

啟德沐翠街私家車逆線圖衝斑馬線 遭警截停斷正

啟德沐翠街上月中（9月15日），曾有一輛掛有兩地牌的七人車逆線衝過斑馬線，涉事司機因危險駕駛被警方票控。事隔一個多月，今日（25日）網上再有車cam片流傳，拍得一輛私家車於相同路段，逆線企圖衝越斑馬線，而今次則剛好有警員巡至現場，即場截停涉事車輛及司機。

沙田躁漢疑駕車上行人路 男子影罪證遭掟袋狂毆

網上瘋傳兩條影片，拍攝到兩名男子在沙田石門愉德苑外纏鬥。首段影片甫開首，便見黑衣漢從後擒住灰衣男，多次揮拳擊打對方頸部，並粗口橫飛高呼：「X你老X」，混亂間更打甩其眼鏡。當灰衣男俯身拾回眼鏡時，黑衣漢伺機起腳，掄起右手狂打其後頸3次。雙方其後拉開距離，黑衣漢怒極取下隨身袋向他擲去。

另一片段可見，黑衣漢步步逼近，灰衣男高呼：「走呀你！」對方則大叫：「報警呀！」一名保安員隨後走近了解，灰衣男表示遭人襲擊，黑衣漢不忿道：「你打我定我打你先？X你老XXX！」影片就此結束。

筲箕灣道地盤水管疑被鑿穿 數米高水柱如噴泉淹路

今（27日）早10時許，筲箕灣道西行線近新城街、潤民商業中心對一處路面地盤，懷疑工程期間影響，導致一條水管破裂，大量水湧出路面，猶如一個大型噴泉，泥水淹及行人路及筲箕灣道來回行車線，現場如同一片澤國，駛經的車輛須涉水而行。

蔡天鳳案｜五金店員指鄺港傑曾買球頭鎚

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025）今（27日）在高等法院續審，控方傳召向鄺港傑售出鎚仔、牛皮膠紙等物品的五金舖店員周偉成作供，並講述鄺購買球頭鎚的過程。

食環督察被指獨吞六合彩 14同僚入稟追2891萬

食環署活化街市組有15名人員，於今年9月夾份購買六合彩50周年第二期2.28億元金多寶，並中了半注頭獎，即派彩約3100多萬元。惟負責購買彩票的衞生督察凌浚庭疑不願平分彩金。14名聲稱有份合資的食環署人員，上周五（23日）入稟高等法院（HCA1824/2026)，向該名衞生督察追討2891萬元，並要求法庭頒令禁止其處置獎金。

入稟狀指，該次夾份買六合彩，是由原告中最高職級的一名職員提出，其意在建立團隊精神，並由被告收集資金及買彩票。惟原告指他們中獎後，被告不但刪除群組訊息，曾揚言：「如果我中咗一注6千幾萬，我就走咗架啦，而家中咗半注3千幾萬，我憑良心分畀你哋。」

巴西聖保羅吊臂壓住高架路軌 列車高速衝過致1人傷

巴西聖保羅（São Paulo）東部發生罕見交通意外，一支吊臂壓住單軌列車的高架路軌，列車駛近時直接衝過吊臂，場面驚險。而吊臂操作員在事件中受傷。