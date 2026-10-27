蔡天鳳案｜五金店員指鄺港傑曾買球頭鎚　亦查看地墊但最終沒有買

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025）今（27日）在高等法院續審，控方傳召向鄺港傑售出鎚仔、牛皮膠紙等物品的五金舖店員周偉成作供，並講述鄺購買球頭鎚的過程。



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三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團說明，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

證人指首被告鄺港傑曾到五金店買球頭鎚。(資料圖片)

蔡天鳳疑遭謀殺後並被肢解。(Abby Choi IG)

警方在涉案大埔龍尾村村屋搜證，檢獲多把刀、鎚等證物。（梁偉權攝）

店員指鄺港傑做手勢表示要買球頭鎚

控方先在庭上播放鄺港傑在店內選購的閉路電視畫面，鄺當時帶着口罩，穿淺色風衣和短褲購物。

證人周偉成看過片段後稱，鄺港傑先問他要牛皮膠紙，他拿了2卷給鄺。周指鄺在片中曾用手勢示意，似乎在形容一種圓頭的鎚仔，周其後拿出1把球頭鎚仔給鄺，周說：「應該係佢要求球頭鎚。」

鄺曾查看地墊但最終沒有買

周指，鄺港傑亦曾拿起地墊查看，惟最終沒有購買。周說，鄺拿起的地墊是膠質，不可以放在車內，會擺在廚房或廁所門口。

辯方問及，一般客人買涉案的一磅重鎚仔有何用途？周說：「唔知個客用嚟做咩。」又指鎚仔一般可用來「揼釘」。

鄺港傑被捕後被帶到葵涌住所

警員陳偉雄作供，於2023年2月23日，其隸屬的西九龍重案組接手蔡天鳳的失蹤案件。而鄺港傑在2024年2月24日，於凌晨2時在西九龍總區警察總部被捕。他先被帶至九龍城警署，再被帶至其葵涌的尚文苑住所。

陳指，警員在單位的衣櫃內檢取一件黑色T恤和一條深色短褲。他指，有理由相信鄺於同年2月21日接觸蔡天鳳後，當時他的衣著和該兩件衣物吻合，並解釋警員在調查期間，翻看加多利山單位和新世紀廣場內一間餐廳的閉路電視，看到鄺當時的衣著。陳補充，是鄺向警員指出相關衣物。

此外，警員在單位內檢取鄺當時身穿的外套和波鞋，並解釋有理由相信鄺接觸蔡後，有機會在衣物上留下證據。

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錶行職員