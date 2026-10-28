皇崗口岸塞車｜深圳灣口岸萬聖節會否延長開放？陳國基：商討中

上周六（24日）深夜，新皇崗口岸在大批演唱會散場觀眾及參與萬聖節活動的內地旅客「夾擊」下大塞車。政府今日（28日）公布，萬聖節（31日）當晚進入新皇崗口岸的道路會設公共交通專道，優先讓專營巴士、專線小巴及跨境巴士通行。



至於深圳灣口岸會否延長開放，政務司司長陳國基透露「商討中」。香港非專利巴士聯會主席、跨境快線副總經理蔡順基透露，運輸署正就此聯絡跨境巴承辦商。他認為，若深圳灣延長開放有助分流北上的私家車，又公司有能力派足夠車輛服務。



多名網民發帖指往皇崗口岸路段大塞車。（alexhi.360／Threads）

多名網民發帖，指10月25日凌晨往皇崗口岸路段大塞車。（alexhi.360／Threads）

香港非專利巴士聯會主席、跨境快線副總經理蔡順基。（資料圖片）

蔡順基指，現時持各個口岸許可的私家車，在深宵時段都可經皇崗口岸過關，上周六（24日）新皇崗口岸擠塞正是因為大量私家車短時間內往口岸，若深圳灣延長開放時間，則持深圳灣許可的私家車，便無法再透過皇崗通關，相信可達至分流作用。他又指，今年元旦凌晨亦有類似措施，當時皇崗亦無再擠塞。

據了解運輸署正聯絡業界

蔡順基透露，運輸署正就此聯絡跨境巴承辦商。蔡順基又預計，萬聖節當日凌晨的出境客流與上周六相若，屆時其公司會加密班次疏導乘客，至少可做到每小時14班車，即不到5分鐘便開出一班。至於深圳灣，他預計在開放時間內，公司都有能力派足夠車輛服務。