少年為一萬元向陌生女子淋腐液　官相信事件與黑社會有關　囚8年

17歲少年去年涉在灣仔街頭，向一名女子淋潑腐液，導致對方全身逾一成皮膚嚴重灼傷，手腳更達二級燒傷，需要進行多次植皮膚手術。少年其後到警署自首，但未有透露犯案原因，早前承認1項意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體罪（HCCC 127/2026）。



高等法院法官陳慶偉今（29日）判刑指，被告雖自稱不是黑社會成員，但憑法庭的司法經驗，認為事件與黑社會有關，被告為了1萬元報酬精心行事。事主在事件中身體逾1成皮膚灼傷，創傷恐纏繞終身，判被告監禁8年。



被告黃毅笙（案發時17歲，散工）承認1項意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體罪，指他在2025年6月9日在灣仔軒尼詩道，向女事主Jiang Wen淋腐蝕性液體。

被告黃毅笙在高等法院罪判囚8年。(葉志明攝)

灣仔一名女子被人淋液體襲擊受傷後，警員在附近檢走一個通渠水樽。（陳浩然攝）

女事主登上七人車時被人淋腐液

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官相信事件與黑社會有關

法官陳慶偉判刑時簡述被告的背景報告及求情內容，提到被告在中四輟學後結交損友，曾干犯盜竊罪，當時曾接受感化和在青少年院居住，惟監管無效，被告其後更接觸毒品。雖然被告聲稱沒有加入黑社會，但法庭憑司法經驗可肯定他與黑社會有關，並收酬1萬元行事。

對事主創傷恐遺留一世

陳官指，從事主回新加坡後提供的傷勢照片可見，其疤痕明顯，她亦表示患上創傷後遺症，需要藥物輔助。被告為了金錢犯案，他對事主造成的創傷恐遺留一世，以12年作為量刑起點，除認罪外沒有其他減刑因素，最終判監8年。

女事主從新加坡來港被淋腐液

案情指，在2025年6月8日，36歲女事主從新加坡來港。翌日下午，她前往灣仔軒尼詩道與胞姊會面。當天胞姊安排了一輛私家車接載事主。二人會面後，事主從大廈步上車時，遭身穿全黑服裝的被告淋潑腐蝕液體。

閉路電視片揭被告曾踩線

閉路電視揭露案發當日，被告身穿深色衣物，戴帽及口罩。在下午兩時左右，攜帶黑色背包前往灣仔案發地附近「踩線」及拍照，並取回該紅色膠袋及埋伏，未幾趁事主出現時犯案。至兩天後，被告前往元朗警署自首，但在錄影會面中保持緘默。

膠樽中液體內含69%的硫酸

警方其後檢取涉案的膠樽及女事主的衣物化驗，發現女事主的短褲及鞋上均沾上腐液，而膠樽中液體內含69%的硫酸，足以造成嚴重的皮膚灼傷及永久性視力損傷。