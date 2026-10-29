探表姊妹遭親人性侵　13歲少女寫下日記被揭發　六旬姨丈認罪候懲

13歲少女暑假到表姊妹家留宿期間，晚上睡覺時遭姨丈大肆非禮，少女不知所措亦不敢反抗，只不停喊：「媽媽...」。少女之後未提及事件，回家把經歷記在日記。其母見女兒不開心，翻看其日記揭發事件。



姨丈今(29日)在區域法院承認一項非禮罪(DCCC1686/2025)，求情稱事件已令其家庭破碎。暫委法官林希維將案押後至11月25日判刑，以候被告的心理及背景報告。



被告L.K.P.，案發時62歲，現年63歲，他承認一項非禮罪，指他於2025年8月25日，在荃灣某單位猥褻侵犯13歲女童X。

被告L.K.P.在區域法院承認非禮罪。(黃浩謙攝)

事主X與被告女兒感情要好

案情指，被告是事主X的姨丈，亦是X母的姐夫。被告與妻育有兩女，被告的兩名女兒與X感情要好，X在長假期會到被告家留宿，X會睡在被告家客廳的薄床褥。去年8月24日下午4時，當時13歲的X到被告家後留宿，表姐妹和姨母入房就寢後，餘下X和被告在客廳看電視。直至25日凌晨，X表示要睡覺後，被告關掉電視並到廚房吸煙。

X睡在床褥時遭被告非禮

惟X躺上床褥後數分鐘，被告跪在X身旁問她是否已入睡，X無回應，被告便吻她的嘴，被告再問她是否睡著時，X感害怕而不敢回應，被告便伸手入她的衣服內摸她的兩邊乳房，並一直親吻X。被告一度離開，之後返回X身邊再吻她，X驚懼不敢動彈，被告持續吻她及拍打她的乳房，又四處張望以防妻女出現。被告隨後摸X的頭髮，並繼續吻X及摸其乳房，又隔著褲子摸X的大腿內側，約10分鐘。

X感害怕不斷說：媽媽、媽媽

X感害怕而移近梳化，並不斷說：「媽媽、媽媽……」被告以為X說夢話，拍著她的乳房發出噓聲，示意X停止發聲，但她繼續，被告之後返回房間。X繼續叫「媽媽」約5分鐘後，因疲倦入睡。

X回家把事件記在日記中

X翌日沒與被告談及此事，她回家後把事件記在日記中。同日晚上，X母發現X未睡，X表示不開心並想哭，其母親Y遂查看X的日記，X亦透露這是被告首次對她作出這樣的行為。被告8月26日在家中被捕，他在警誡錄影會面中否認犯案，聲稱僅與X閒聊玩耍。

被告求情指事件令家庭破裂 妻子以淚洗面

辯方求情時承認事件「嘔心」，已向被告解釋法庭會須判阻嚇性刑罰，但希望法庭會考慮被告的更生，又指被告多年來奉公守法，建議先取背景報告以了解被告的情況；並透露被告因本案導致家庭破裂，妻子以淚洗面，亦有其可憐之處。