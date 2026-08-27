宏福苑授權票｜黃碧嬌名單五人為太和邨舊法團　因天價維修被推翻

《香港01》早前獨家揭發，大埔宏福苑過往業主大會中，黃碧嬌名單至少有三張「離世授權票」，警方接獲民政事務總署轉介，按既定程序調查。黃碧嬌名單54人有區議員、關愛隊成員，有傳媒發現當中五人是2016年涉天價大維修被推翻的太和邨舊法團成員。

翻查當年報道，出售公屋太和邨天價2,700萬天價工程，居民反對圍標後卻減價至70萬，最終推翻舊法團。但接連有居民遭恐嚇、淋紅油，在黃碧嬌名單中的舊法團成員，涉嫌將監票的「太和的後裔」義工推跌。

當年太和邨的工程顧問公司，亦有投標宏福苑，亦在其他屋苑選出宏福苑的工程公司宏業做大維修。



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2021年12月11日，宏福苑法團舉行特別業主大會，黃碧嬌、羅曉楓有出席。（宏福苑業主立案法團網站）

太和邨舊法團五人 出席宏福苑業主大會

《香港01》發布宏福苑授權票系列調查報道後，《集誌社》亦跟進報道，發現「授權黃碧嬌的單位」54人名單中，其中五人譚麗霞、石玉珍、莫淑貞、姚錦嫦、吳玲蘭分別獲得三至四張授權票。

她們均為出售公屋太和邨的舊法團委員，其中主席譚麗霞曾代表民建聯參選區議會但落敗；委員姚錦嫦曾任新界社團聯會大埔區理事；司庫石玉珍、委員吳玲蘭是現任大埔寶雅區關愛隊成員。

2021年宏福苑特別業主大會上，有居民拍攝到其中四人有現身，有人站在「授權票登記處」附近，與黃碧嬌交談。

2016年7月22日凌晨，大埔太和邨有24戶被淋紅油，業主被貼大字報。同日反圍標大聯盟擺設街站，林卓廷（右二）表示過去曾疑涉及圍標工程的海寶花園、新興花園亦曾發生類似恐嚇事件。（資料圖片 / 王譯揚攝）

2016年7月22日，太和邨福和樓12樓有24個單位被淋紅油，電梯大堂貼上大字報，疑與反圍標有關。（全港業主反貪腐反圍標大聯盟Facebook）

2016年太和邨天價維修爭議 24戶被淋紅油

翻查昔日新聞報道，2016年6月太和邨爆出天價維修工程，小業主求助指招標過程有不合理篩選，篩選後的承建商維修費用高昂，修茸7%外牆費用索價2,700萬元。

居民組成「太和的後裔」關注組反對圍標，之後接連發生怪事。當年6月法團召開特別業主大會，法團委員以座位不足為由，開會半小時後突然取消會議。

7月屋邨內有24戶居民遭淋紅油，電梯大堂被貼上大字報，有業主被誣衊欠債。

2016年9月16日，太和邨法團換屆選舉前兩日，法團委員姚錦嫦抱着男孩，推倒關注組義工。（影片截圖）

工程價2700萬減至70萬 改選前爆衝突

8月底法團又指工程重新招標，2700萬元大幅減價97%至70萬元，但無解釋原因。

9月法團換屆選舉的大會前夕，法團、關注組及其他居民在監視開箱點算授權票時，有法團成員突然將正在拍攝的關注組義工推跌，男義工後腦先撞到牆上的雲石台再倒地受傷，之後送院。該名法團成員就是姚錦嫦。

99%業權份數成功推翻舊法團

到9月18日業主大會，2,000名居民現場投票，「太和的後裔」取得99%業權份數，成功推翻譚麗霞為首的舊法團。

2016年9月18日，大埔太和邨業主立案法團改選，「太和的後裔」勝選，推翻推動天價大維修的舊法團。（資料圖片 / 余睿菁攝）

2016年9月18日，大埔太和邨業主立案法團改選，「太和的後裔」勝選。圖為勝選後關注組受訪，暫時當年義工被打的新聞報道。（資料圖片 / 余俊亮攝）

2016年9月18日，大埔太和邨業主立案法團改選，「太和的後裔」勝選。圖為勝選後關注組受訪。（資料圖片 / 余俊亮攝）

太和邨顧問有投標宏福苑 曾涉圍標官司

當年太和邨的工程顧問公司「浩熙建築工程顧問公司」，僅收15萬元的超低價顧問費，就推動天價維修工程。「浩熙」亦有投標宏福苑的註冊檢驗人員（RI），但輸了給「鴻毅」。

2009年「浩熙」成為大圍景田苑的工程顧問，2011年該屋苑招標工程承辦商，宏福苑的大維修的工程公司「宏業」中標，涉款9,100萬元。業主2012年入稟控告工程圍標，但敗訴。

民政事務總署周三（8月26日）回覆《香港01》指，就個別傳媒有關宏福苑業主大會授權票事宜的報道，民政事務總署已留意到有關情況，並已轉交相關執法部門作適當跟進。

警方表示，周三接獲相關部門轉介，會按既定程序跟進調查。

▼重溫2016年「太和的後裔」報道▼



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