宏福苑調查報告｜圍標刑事化擬修改3法例　最高囚10年罰$1000萬

宏福苑調查報告今日（29日）正式公開，政府隨即公布全方位打擊樓宇維修圍標改革措施。律政司司長林定國上宣布當局擬修訂三條法例，正式將樓宇大型維修工程的圍標行為刑事化，範圍擴及前期籌備工作及顧問服務，一經定罪最高可判監禁10年及罰款1,000萬元，並建議賦權執法機構行使截聽、凍結資產等權力，嚴打具高度隱蔽性的圍標犯罪。



2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代。行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長孫玉菡、發展局局長甯漢豪。（香港01攝）

律政司長林定國指，當局擬修改三條法例，從刑事懲處、權力賦予及隱蔽搜證三方面着手：

1）修訂《競爭條例》將圍標刑事化

新刑事罪行將針對樓宇大型維修工程，涵蓋範圍延伸至前期工作及顧問服務。除圍標外，亦包括現行條例界定的合謀定價、瓜分市場等嚴重反競爭行為。違法者最高面臨監禁10年，以及罰款1,000萬元、違法所得商業得益的3倍，或違法期間每年度本地營業額的50%。

2）修改《有組織及嚴重罪行條例》

將上述新增的刑事罪行納入《有組織及嚴重罪行條例》下的「指定罪行」。執法部門將獲授權行使法定權力，包括依法傳召涉案人士進行問話、強制要求提供相關資料及物料，以及凍結涉案資產。法庭亦獲授權在定罪後加重刑罰及沒收犯罪得益。

3）修訂《廉政公署條例》及適用《截取通訊及監察條例》

將新罪行納入廉政公署條例之下的指定罪行，確保廉署具法定權力處理。同時，《截取通訊及監察條例》亦將適用於此類案件，令執法機關可依法，更有效搜集具高度隱蔽性犯罪活動的證據，假如圍標活動涉及其他犯罪行為，例如是恐嚇、貪污等，執法機關會果斷執法及提出檢控。

律政司長林定國出席政府記者會交代圍標刑事化。（黄寶瑩攝）

在嚴打刑事罪行同時，政府建議確立刑事及民事雙軌執法模式。即使在個別案件中，證據未能支持刑事檢控標準，涉案人士仍可能要承擔由競爭事務審裁處判處的民事責任。

政府建議優化《競爭條例》現有相關民事責任的制度，包括是提高罰款至最高800萬元，或違法所得商業得益的兩倍，或違法期間最多三年度的本地營業額的30%。

同時，可以延長取消出任公司董事，或以其他方式參與公司管理資格的時限，以增加阻嚇力。

再者為加強競委會在市民研究時的調查能力，建議競委會只要有合理理由，懷疑市場存在影響競爭的特徵時，有權強制要求相關人士提供資料。

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代。行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長孫玉菡、發展局局長甯漢豪。（林彥汛攝）

政府建議採用刑事及民事雙軌執法模式，打擊圍標活動，廉署、警方及競委會會緊密合作，當局擬盡快將以產方案提交立法會進行討論，務求盡快提交草案，確立及完善有針對性、有效、有阻嚇力，打擊樓宇大型維修工程圍標活動的法律制度及執法機制。

律政司會繼續協助相關政策局，修改及優化其他涉及樓宇管理及安全法例，包括《建築物條例》、《消防條例》、《建築地盤安全規例》、《建築物管理條例》，部份立法工作尾完成，其他正進行或者會盡快開展。