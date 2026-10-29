宏福苑｜行會非官守議員支持全面改革　葉劉淑儀：官員道歉展承擔

撰文：江麗盈
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政府周四 （10月29日）公布獨立委員會提交的大埔宏福苑火災調查報告，行政長官及主要官員舉行記者會交代，行政會議非官守議員同日發聲明支持政府直面問題、勇於承擔責任、推進全面改革。行會非官守議員召集人葉劉淑儀稱，行政長官及主要官員向公眾清楚交代政府後續工作，並代表政府向災民和廣大市民表示道歉，展現誠懇態度和政治承擔。

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代，包括行政長官李家超。（黄寶瑩攝）
李家超率7名官員就宏福苑事件鞠躬道歉。（黄寶瑩攝）

行政會議非官守議員發聲明指，政府公開報告，並舉行記者會向公眾作交代，對其直面問題、勇於承擔責任、推進全面改革表示全力支持。

行會非官守議員召集人葉劉淑儀說，行政長官及主要官員向公眾清楚交代政府後續工作，並代表政府向災民和廣大市民表示道歉，展現誠懇態度和政治承擔，而行政長官要求團隊繼續在各自崗位上全力以赴，推進各項改革和未來大量工作，同時汲取教訓、更好發揮領導作用，她亦表示支持。

認同政府打擊樓宇維修工程圍標等七大系統改革方向

葉劉淑儀又提到，認同政府推行的七大系統改革方向，包括打擊樓宇維修工程圍標、成立跨部門特遣隊打擊樓宇維修工程圍標罪行、成立樓宇維修支援及服務局、改革樓宇維修運作和監管制度、改革屋宇署結構、建立中央數據系統並改革投訴機制，以及成立由政務司司長主持的督導委員會跟進獨立委員會的建議。

行會非官守議員召集人葉劉淑儀說，行政長官及主要官員向公眾清楚交代政府後續工作，並代表政府向災民和廣大市民表示道歉，展現誠懇態度和政治承擔。（資料圖片／鄭子峰攝）

聲明又提到，行政會議非官守議員認為政府展現全面追究、層層問責的決心，包括刑事責任，執法部門已陸續對涉案公司及人士提出檢控；並啓動部門首長責任制下的行政責任兩級調查機制，跟進相關公務員的行政責任；政治責任上，行政長官經綜合考慮多方面因素後決定房屋局局長應承擔政治責任，已接受房屋局局長請辭。

宏福苑火災揭露問題錯綜複雜　要妥善處理須具備堅定的決心

聲明續指，宏福苑火災揭露若干長久以來不同制度層面的不足，所涉問題錯綜複雜，要妥善處理有關問題，須具備堅定的決心和精準果斷的決策，行會非官守議員定全力支持政府推行全面改革，繼續全力配合施政，並深信，只要社會上下齊心，將傷痛化作前行的力量，汲取教訓並徹底落實改革制度，定能防止類似事件再次發生。

宏福苑獨立委員會調查報告。（黄寶瑩攝）
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