皇崗口岸交通今晚起連續三晚深宵繁忙　高峰時巴士不經新田迴旋處

上周六（24日）深夜，新皇崗口岸在大批演唱會散場觀眾及參與萬聖節活動的內地旅客「夾擊」下大塞車。運輸署今日（30日）表示，今日起一連三晚港九地區有多項活動在午夜前後結束，預計深宵時段皇崗口岸的北行人流車流增加，口岸及新田公路一帶交通會非常繁忙。



運輸署指已採取多項措施應對，包括延長公共運輸專用車道、強化道路標記，以加強交通管理及提升效用，並會落實巴士替代路線，往皇崗口岸經新田公共運輸交匯處的4條專營巴士路線，在車流高峰期間會不經新田迴旋處、由青山公路新田段的路口直接駛入交匯處。



10月24日深夜往皇崗口岸路段大塞車。（alexhi.360／Threads）

運輸署指，皇崗口岸啓用至今，設有公共運輸專用車道，讓專營巴士、跨境巴士和專線小巴經新深路直達口岸；所有小型車輛及的士不應使用。運輸署已強化道路標記，延長專道，加強交通管理，提升效用。

運輸署亦提到將落實巴士替代路線，在車流高峰期間，往皇崗口岸經新田公共運輸交匯處的4條專營巴士路線，會由青山公路新田段的路口直接駛入交匯處，分隔交通繁忙的新田迴旋處。

B13S、SP12及4條跨境巴士線可加密至每5分鐘一班

運輸署同時已督導公共運輸營辦商，預留充足車輛及人手，按客流靈活加密班次，當中B13S（港島直達皇崗口岸）、SP12（啟德直達皇崗口岸）及跨境巴士（油尖、旺角、荃灣、觀塘）可加密至每5分鐘一班。

多名網民發帖，指10月25日凌晨往皇崗口岸路段大塞車。（alexhi.360／Threads）