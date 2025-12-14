八達通PayPay日本支付總攻略　付款流程、匯率、退稅及常見QA一覽

【八達通／PayPay／WeChat Pay HK／AlipayHK／信用卡／日本旅遊／日圓匯率／兌換價／電子支付／退稅／常見問題】即將踏入聖誕旅遊旺節，相信不少港人外遊，日本為熱門地之一。八達通早前公布與日本最大電子支付平台PayPay合作，用戶可通過八達通App在日本接受PayPay的商店或餐廳等，展示或掃瞄二維碼以港幣付款。《香港01》記者早前親身飛往日本東京實測，下文將整合所有資訊提供總攻略，包括付款流程、匯率、退稅等，並涵蓋常見問題的解決方法。



八達通10月2日正式宣布與日本最大的流動支付平台PayPay合作。（資料圖片／夏家朗攝）

港人由即日起到日本旅遊，在任何附有「PayPay」商標的商戶及交通工具，可通過八達通App以港幣付款。（資料圖片／歐陽德浩攝）

如何開通八達通PayPay支付功能？

八達通用戶出發前，需確認八達通銀包是否屬於Plus或Pro級別，若果只是Lite級別，則要升級銀包可開通日本支付服務。而Plus及Pro級別用戶每日的交易限額，分別為6,000港元及3萬港元。

用戶可揀選智方便或香港身份證兩種認證方式，若選擇後者則涉及拍攝身份證及自拍容貌等程序。最終記者完成10個步驟，發現只需耗時約5分鐘，系統便顯示升級成功。詳情另見稿件

用戶只需展示付款碼讓商戶掃瞄。（資料圖片／歐陽德浩攝）

用戶只需在八達通App的旅遊專頁中，點選「日本PayPay二維碼支付」，再展示付款碼讓商戶掃瞄。若聽到「PayPay」的鈴聲，同時手機頁面顯示交易完成，即代表完成付款。

僅個別店舖採用其他收款方式，例如用戶自行掃瞄店家提供的收款二維碼，而部份連鎖品牌提供自助收銀機，用戶在屏幕中揀選PayPay付款，並將付款碼放在掃瞄器下方，便可完成付款。詳情另見稿件

八達通日圓兌港元匯率︰每100日圓兌換5.292港元。（手機截圖）

八達通的匯率相比其他支付平台高低？

記者在東京一間服裝店實測，嘗試在數分鐘內以各個電子支付平台付款，包括八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK及信用卡，以了解各平台日圓兌換港元的匯率。

最終結果發現，八達通提供的匯率每180秒更新一次，緊貼匯市之餘也是最抵玩。若不計算回贈下，信用卡的匯率則高於上述3間電子錢包，每購買近1,000日圓的貨品，最高可相差1港元。詳情另見稿件

用八達通PayPay付款可否獲商戶退稅？

目前若用戶使用八達通PayPay，在貼有「Japan. Tax-Free Shop」的商戶消費超過5,500日圓，大部份商場或商戶都可退稅。用戶只需出示護照及收據，便可獲得日圓現金退款，職員可能會要求出示八達通App的個人資料，以確保兩者的名稱一致。

八達通零售業務及合作夥伴總經理黎家聰早前透露，正考慮研發新功能，讓稅款直接退至八達通銀包。

八達通零售業務及合作夥伴總經理黎家聰。（資料圖片／歐陽德浩攝）

若交易出現問題應如何尋求協助？

若用戶發現付款金額不正確，包括重複付款或扣除的金額不正確，可直接與商戶聯絡以尋求協助。若未能成功聯絡商戶，用戶可在八達通網站下載表格。表格連結按此

只要在完成交易後60天內填妥並簽署表格，連同相關的證明文件，例如交易收據或聯絡資料，郵寄或電郵至八達通公司以便跟進。至於其他問題如付款失敗但扣帳等，可在八達通常見問題中得出結果。常見問題按此

▼身處海外聯絡八達通真人客戶服務方式▼



身處海外如何聯絡八達通在線客戶服務？

或有用戶希望能夠與真人對話解決問題，惟若身處海外時，又應如何聯絡客戶服務，以尋求協助？其實在八達通App的個人頁面中點擊「聯絡我們」，將會自動連接至八達通的WhatsApp熱線，即可通過對話求助。

根據八達通資訊顯示，在線客戶服務時間為周一至周五的上午9時至下午9時；周六日及公眾假期的上午9時至下午6時，但用戶需注意香港及日本的時差。