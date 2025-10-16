AlipayHK用戶首3季外遊交易額按年增60%　推歐洲港幣退稅無手續費

本港多間電子支付平台積極拓展跨境支付市場，AlipayHK今日（16日）公布，目前已覆蓋全球逾100個國家和地區，由即日起推出歐洲退稅服務，荷蘭、德國及意大利共4個國際機場接受AlipayHK以港幣退稅，不收手續費，未來覆蓋至46個歐洲國家。



AlipayHK並公布今年首三季旅遊數據，用戶外遊交易金額按年增加60%，超過230萬用戶今年旅行時曾用AlipayHK付款，其中北上小程序的使用量，按年錄得近兩倍升幅；韓國的醫療美容服務交易額按年升兩倍；日韓公共交通交易量按年升近3倍。



今年逾230萬港人在旅行時使用AlipayHK付款。（AlipayHK提供圖片）

AlipayHK公布，繼去年9月在深圳推出退稅服務後，由即日起再將退稅服務拓展歐洲，港人在阿姆斯特丹、米蘭、慕尼黑、羅馬共4個國際機場，可選用AlipayHK以港幣退稅，不收手續費。未來將逐步覆蓋全球46個歐洲國家，涵蓋超過30萬間合作商戶。

港人首三季外遊交易金額按年增加60%

AlipayHK並公布今年首三季旅遊數據，用戶外遊交易金額按年增加60%，超過230萬用戶在今年旅行時曾使用AlipayHK付款，即平均每3人便有一人外遊時選用AlipayHK。

AlipayHK退稅服務拓至歐洲，將逐步覆蓋至46個歐洲國家，超過30萬間商戶。（AlipayHK提供圖片）

北上小程序首三季使用量按年錄近兩倍升幅

北上消費方面，目前AlipayHK已接入超過200個北上小程序，用戶毋須額外下載不同的App，包括召網約車、購買高鐵及跨境巴士票、食肆掃碼點餐、預約醫療服勝、租借充電寶等，上述北上小程序的使用量，在今年首三季按年錄得近兩倍升幅；交通交易量更持續倍升。

AlipayHK覆蓋超過300萬間日本商戶。（AlipayHK提供圖片）

韓國醫療美容服務首三季交易額按年升兩倍

日韓消費方面，AlipayHK覆蓋超過300萬間日本商戶，用戶在當地消費最高的類別為購物；而用戶對韓國的醫療美容服務需求增加，今年首三季交易額按年升兩倍。至於交通方面，用戶在日韓乘坐公共交通工具的交易量，按年升近3倍。

港人可用AlipayHK掃碼乘坐濟州島巴士等境外交通工具。（AlipayHK提供圖片）

跨境支付港幣結算 不收手續費 成功率達97%

AlipayHK指，自2019年推出跨境服務以來，其跨境支付已覆蓋全球逾100個國家和地區，包括東南亞的馬來西亞及新加坡等，全部以港幣結算，交易不收手續費，跨境支付成功率達97%，即使需要交易退款，款項也會立即退至銀包帳戶。