萬聖節｜周末深宵跨境客量料增　運輸署特別交通安排一文看清

萬聖節（Halloween）將至，周末港九多區均有不同活動，啟德體育園亦有演唱會舉行，運輸署預料深宵跨境客量將顯著增加。署方今日（29日）表示，會與公共運輸營辦商以「公共交通優先」為原則，安排預留車輛及人手加開班次，並設多項特別跨境交通服務，疏導夜歸旅客。



萬聖節將至，周末港九多區均有不同活動，啟德體育園亦有演唱會舉行，運輸署預料深宵跨境客量將顯著增加，設多項特別交通服務。（運輸署Facebook）

啟德體育園周五六演唱會 營辦商提供跨境巴

運輸署表示，因應啟德體育園於周五及周六（10月30日至31日）舉行演唱會，相關營辦商將於散場後提供特別班次跨境巴士，直達深圳灣口岸及皇崗口岸，乘客需預先購票。

城巴亦於啟德體育園加強特別服務SP12線，直達皇崗口岸，便利九龍東參加活動的旅客過境。

港島區方面，城巴於周五及周六深夜11時起加強B13號線服務，由港島開往皇崗口岸。翌日凌晨1時至4時期間，更會加開通宵特快線B13S，由中環直達皇崗口岸。

萬聖節將至，周末港九多區均有不同活動，啟德體育園亦有演唱會舉行，運輸署預料深宵跨境客量將顯著增加，設多項特別交通服務。（運輸署Facebook）

B13S在中環設有三個上車點，分別位於：

1. 干諾道中永隆銀行大廈外



2. 干諾道中近租庇利街



3. 永安中心



至於24小時運作的往來皇崗口岸短途跨境巴士，在周五至周日晚上至翌日凌晨期間，旺角、灣仔、油尖、觀塘及荃灣共5條路線均會加強班次服務。

萬聖節將至，周末港九多區均有不同活動，啟德體育園亦有演唱會舉行，運輸署預料深宵跨境客量將顯著增加，設多項特別交通服務。（運輸署Facebook）

運輸署表示，署方24小時運作的緊急事故交通協調中心，以及駐守各主要車站監察現場交通的人員，將與相關部門、單位及營辦商保持緊密聯繫，密切監察現場狀況，確保旅客有序及順暢往返兩地。