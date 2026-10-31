萬聖節｜市民兩訪蘭桂坊：今年太靚　倡每月不同活動主題吸引消費

【Halloween／萬聖節／蘭桂坊／美酒佳餚巡禮】今日萬聖節（31日）「撞正」星期六，中環蘭桂坊越夜越熱鬧，多條街道實施人流管制，數以萬計市民及遊客悉心打扮湧入狂歡。有市民認為今年氣氛甚佳，因而連續兩日到訪蘭桂坊慶祝，但對萬聖月活動延續三周略嫌沉悶，倡每月設不同主動吸引消費者。亦有首次參與蘭桂坊萬聖節的內地遊客，擠在人潮中多時仍未抵達蘭桂坊，決定放棄。



10月31日萬聖夜，到中環蘭桂坊慶祝萬聖節的人潮擠滿街道。（湯致遠攝）

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市民陳小姐表示，昨日已到過蘭桂坊，今日特意再來，「今年係太靚，近幾年疫情後都有封，今年太多變化，啲人打扮太犀利，好好睇，大家好似放低唔開心嘢，放低壓力，出嚟玩一玩，今年氣氛特別好，多咗好多人，好明顯多咗遊客」。

她感覺今年旅客「扮鬼扮馬」人數較以前多，與他們合照亦非常歡迎。對於萬聖月活動延續三周，她認為可能會較悶，建議更多元化，指每月都可以有主題，但不用持續幾周，最重要令人有消費意慾，「要用腦諗」。

市民陳小姐表示，感覺今年旅客「扮鬼扮馬」人數較以前多，氣氛特別好。（梁偉權攝）

市民陳先生帶同女兒，晚上7時許已到場，認為今年氣氛較以往佳。因女兒喜歡卡通人物，陳先生便帶她來感受一下萬聖節氣氛，看看別人的打扮。他指現場指示不太清晰，試過不同的入口，都無法前往蘭桂坊，估計逗留多一會兒便會離開。

市民陳先生認為今年氣氛較以往佳，今晚特意帶同女兒到蘭桂坊。（梁偉權攝）

打扮成「超人」的市民王先生指，現場氣氛非常熱鬧，他花了一個多小時才「逼上」蘭桂坊，笑言：「平時工作咁辛苦，難得有一日嚟輕鬆下。」他認為今年相較往年少人，並打算10時許後便會離開，不會再繞一圈。不少遊客在採訪結束均上前邀請他一同合照。

打扮成「超人」的市民王先生指大讚現場氣氛非常熱鬧，他花了一個多小時才「逼上」蘭桂坊，又與其他市民合照。（王海圖攝）

亦有內地旅客未抵達蘭桂坊，已被附近人潮擠至「行唔郁」。從廣東紹興來港的李小姐預計逗留兩日，今日是首日在港旅玩，與朋友一同到蘭桂坊感受氣氛。她曾來港數次，但今次是第一次參與蘭桂坊萬聖節，惜「我哋行唔郁，兜咗幾個圈先嚟到呢度」，他們晚上7時已過來，至晚上9時仍未能抵達蘭桂坊。惟現場指預計要再排隊3小時，他們已打算離開，放棄前往蘭桂坊。

從廣東紹興來港的李小姐首次參與蘭桂坊萬聖節，惟擠在人潮當中約兩小時，仍未能抵達蘭桂坊，打算放棄前往。（梁偉權攝）

《香港01》記者現場所見，蘭桂坊街頭在晚上7時半已逼爆人潮，警方不斷呼籲人潮前行，有部分人站在行人路兩側。另外，在砵甸乍街及皇后大道東，持續有市民及旅客前往蘭桂坊，部分人「扮鬼扮馬」，打扮成嘩鬼參與蘭桂坊萬聖節盛會。警方表示，蘭桂坊一帶非常擠迫，呼籲市民轉其他地區。

萬聖節10月31日晚上7時半，砵甸乍街及皇后大道東情況。（梁偉權攝）

蘭桂坊街頭聚集大批前來慶祝萬聖節的人群。（梁偉權攝）