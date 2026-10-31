宏福苑｜13戶拒收購方案　黃偉綸：明年立法收回業權可能性極高

大埔宏福苑火災後，政府積極收購宏福苑業權。財政司副司長兼署理房屋局局長黃偉綸今日（31日）出席電台節目時表示，宏福苑現時已有近九成半業主簽署買賣協議，仍有13戶表明不接受政府提出的收購方案。黃偉綸指，政府透過立法強制收回餘下業權的可能性極高，預計相關立法工作將於明年正式展開。



大埔宏福苑。（資料圖片／方承恩攝）

黃偉綸在商台節目《政經星期六》表示，現階段「你情我願」的自願收購工作已接近九成半，政府目前希望先集中精力處理好現有的業權轉讓程序，部份轉讓契的辦理工作預料會持續至今年底。他指出，由於目前揀樓及收購工作仍在進行中，為了避免發放混亂訊息，不會立即啟動立法程序，但未來定會與立法會詳細討論，預料明年會推進立法收回業權的相關工作。

另一方面，因應宏福苑火災調查報告中對房屋局獨立審查組（ICU）的嚴厲批評，政府宣布成立全新的「公營房屋樓宇管制組」，正式取代現有的獨立審查組。黃偉綸強調，新成立的管制組絕非單純「就咁改個名」，而是希望透過根本性的制度變革，徹底解決以往制度鬆散、跨部門訊息不互通及處理投訴不足等嚴重缺失，從而建立「以結果為目標」的強有力的監管文化。

財政司副司長兼署任房屋局局長黃偉綸。（資料圖片／梁鵬威攝)

ICU約300人過渡至新管制組 借調首長級官員

黃偉綸續指，原屬ICU的約300人團隊將會原班過渡至新管制組，同時會新增一名由屋宇署借調的首長級官員，以確保團隊能夠深入理解並貫徹執行《建築物條例》。他透露，當局過去已舉辦超過10個培訓班以提高人員的警覺性與執法意識。面對團隊文化的改變，他形容這是「沒有完成式，只有進行式」的長期工作，有信心透過系統改革、充足培訓及高層引導，引領團隊改善過往不足。

黃偉綸續補充，過往在大型屋苑維修項目中，部門之間往往出現各自為政的情況。未來新管制組將會統一整合資源，針對每個監管項目成立專隊，並安排專門的聯絡專員與業主保持緊密溝通，確保所有業主的投訴與意見均能得到順暢反映及跟進。