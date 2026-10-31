宏福苑｜甯漢豪：三預審名單收650申請　代辦招標服務最多薦三間

因應大埔宏福苑火災報告，政府宣布成立專責的「樓宇維修支援及服務局」，全流程代辦及監管舊樓維修招標。發展局局長甯漢豪今日（31日）表示，當局年底前備妥的驗樓顧問、監督顧問及承建商三張「預審名單」反應非常鼓舞，至今接獲約650宗申請，較以往名單大幅增加兩至三倍，反映業界對新監管制度有信心，有助提升大維修價格的合理性。



發展局局長甯漢豪今日（31日）表示，驗樓顧問、監督顧問及承建商三張「預審名單」至今接獲約650宗申請，較以往名單大幅增加兩至三倍，反映業界對新監管制度有信心。（資料圖片／梁鵬威攝）

稱申請數量顯著升 反映更多機構願接受嚴謹審查

甯漢豪分別在電台及電視節目中表示，截至目前，驗樓顧問及監督顧問名單各收到約150宗申請，承建商名單亦接獲近350宗申請。她形容申請數量顯著上升，證明更多機構願意接受當局的嚴謹審查，「就是說業界已多了人出來，願意給我們預審，這是一個好的現象」，亦反映業界對新監管制度有信心。

新局將優先接手市建局招標妥未完成項目

她又指，新成立的樓宇維修支援及服務局將全面接手市建局的支援角色，為參與業主代辦招標及評標，並會分別推薦最多三間監督顧問與承建商。評審標書過程將參照政府工務工程的嚴格標準，若發現不合理超低價投標，將會直接剔除，嚴格把關。

在首階段推行安排上，新服務局將優先接手市建局「招標妥」下1,800個尚未委聘承建商的項目。當中約600個連驗樓程序亦未開展的個案將列為最優先處理，當局會盡快安排驗樓顧問進場；其餘約1,200個已聘用監工顧問的項目，則由顧問繼續撰寫標書並就承建商展開招標。

市區重建局（市建局）標誌。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

曾考慮市建局協助籌備新機制 但該局須專注重建本業

甯漢豪解釋指，政府最初曾考慮由市建局協助籌備新機制，但考慮到市建局本身須專注市區重建本業，若同時承擔由驗樓至施工的全流程支援，恐令機構負擔過重，故決定成立獨立架構專責處理。新服務局定位為非法定機構，董事局成員由行政長官任命，並須定期向立法會匯報。當局預計年底前正式成立，冀明年月中前聘請約100名專業及行政人員。

針對支援服務費用，甯漢豪表示每戶成本約數千元，當局已預留2億元資金，計劃以差餉物業估價租值作為劃界標準，為有需要的業主提供費用減免。她估計有關資助可覆蓋全港約八成需驗樓的住宅或商住樓宇業主，至於太古城、貝沙灣等中產或以上屋苑的業主，相信有能力自行負擔相關費用。