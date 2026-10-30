宏福苑問責｜梁美芬：特首展現當家人承擔　吳傑莊促重塑施政文化

宏福苑火災調查報告昨日（10月29日）公開，行政長官李家超宣布房屋局局長何永賢辭職以承擔政治責任，政府同時展開行政問責。經民聯選委界議員梁美芬認為，何永賢請辭體現了問責團隊承擔政治責任的勇氣，行政長官作出有關問責決定則體現了作為特區當家人的承擔。她又強調，即使作出了政治問責，亦不代表其他部門毋須負責。



選委界議員吳傑莊則指，過去部分部門存在「各家自掃門前雪」的官僚心態，導致維修與消防監管出現真空，政府必須重塑內部施政文化，將「視市民安全與利益為首要任務」的宗旨植入每位官員與前線人員的日常工作中。



梁美芬：有政治問責不代表其他部門毋須負責

梁美芬指，即使事件直接責任未必涉及行政長官或司局長，但作為特區政府的領導者，在調查報告完成之後，為火災集體鞠躬道歉展現政治承擔。她強調，政治問責不等於個人必然有直接過失，房屋局局長即使未必涉及直接責任，但對於轄下部門在監督及管理方面的失責，仍須承擔政治責任，行政長官作出有關政治問責決定，正正體現了作為當家人的承擔。

至於行政問責，她指，香港是重視程序公義的普通法司法管轄區，必須讓涉及的公務員經過適當調查、紀律聆訊及答辯程序，才能決定個別責任及處分。她強調，即使已出現政治問責決定，亦不代表其他部門毋須負責。

立法會議員梁美芬。（林彥汛攝/資料圖片）

火災暴露長年管理痛點 推動改革更重要

梁美芬相信，長遠而言更重要的是推動改革，稱今次事件所涉及的部分問題，為香港多年來累積的管理痛點，必須透過長遠的制度改革加以解決，政府不能讓法團內部爭議成為保障居民安全的障礙，政府必要時須主動介入、監察、執法，確保樓宇及消防安全。

她又指，宏福苑火災雖然屬罕見事故，但在推動改革時，政府必須具備全局觀，不能只着眼於個別事件，而應從整體制度及安全風險的角度作出檢視。

立法會議員吳傑莊。（資料圖片/何柏佳攝）

吳傑莊： 政府須重塑內部施政文化 扭轉官僚作風

另一選委界議員吳傑莊則指，過去部分部門存在「各家自掃門前雪」的官僚心態，導致維修與消防監管出現真空，政府必須重塑內部施政文化，將「視市民安全與利益為首要任務」的宗旨植入每位官員與前線人員的日常工作中。

他強調，要打破跨部門的行政壁壘，建立主動介入、急市民所急的協作機制，讓公職人員真正走入群眾、感知風險。唯有從根本上扭轉官僚作風，建立一套「以結果為目標、以惠民為核心」的公務員文化，各項創新的科技政策與修例措施才能發揮最大效能。

倡引入「智慧監管」與數據技術

他又建議，政府全面引入「智慧監管」與數據技術，建立跨部門的「最終受益人」穿透式審查機制，結合公司註冊處、稅務局及競委會的數據，利用大數據分析和知識圖譜技術，層層拆解投標公司的股權架構與關聯交易，並揪出隱藏在影子主席、代持股份背後的「最終受益人」，將其列入投標黑名單、依法嚴厲充公非法所得。同時，政府應加快建立智慧建築物料監管平台，做到「事前預防」。