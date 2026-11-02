免費「開篷巴士古蹟遊」周五起報名　即睇報名方法／遊覽北都路線

城巴聯同發展局文物保育專員辦事處本月下旬推出「穿越北都・開篷巴士古蹟遊」，市民可免費乘坐三條主題路線 —— 「屏山厦村線・書香守望」、「上水龍躍頭線・走進圍村」以及「上水新田線・古宅新生」，參觀多個法定古蹟及已獲評級歷史建築。周五（6日）起在網上報名，每人每條路線只可報名一次，每次報名最多兩人，名額先到先得。



城巴聯同發展局文物保育專員辦事處，將於本月下旬推出「穿越北都・開篷巴士古蹟遊」。（文物保育專員辦事處網頁圖片）

免費「開篷巴士古蹟遊」周五起報名

「2026 古蹟周遊樂」以「穿越北都」為主題，並且與城巴推出「穿越北都・開篷巴士古蹟遊」，參加者可選擇於11月21日、22日及29日出發，乘坐三條主題路線感受北都，分別有「屏山厦村線・書香守望」、「上水龍躍頭線・走進圍村」以及「上水新田線・古宅新生」，共十二處法定古蹟及已獲評級歷史建築，包括前元朗公立中學、廖萬石堂、大夫第及應龍廖公家塾等。

車廂內設粵語、普通話及英語導賞，方便來自不同國籍、地區乘客細味古蹟及歷史。參加者可於指定巴士站下車，步行往歷史建築感受城市與鄉郊結合的風貌。網上報名周五（6日）上午10時起開始，至下周二（10日）下午5時結束。活動期間，每條主題路線將於指定日子提供15個班次以供預約，每人每條路線可報名一次，每次報名最多兩人，名額先到先得，費用全免。成功報名的參加者將獲即時確認資格。

市民可於網上報名，報名將於本週五（6日）上午10時起開始，至下週二（10日）下午5時結束。（城巴圖片）

城巴與發展局文物保育專員辦事處指將留意活動反應，積極探討未來推出更多巴士古蹟遊。

穿越北都・開篷巴士古蹟遊

日期：11月21日、22日及29日

時間：上午10時至下午5時，每30分鐘一班車

地點：屏山厦村（21日）、上水龍躍頭（22日）、上水新田（29日）

報名方法：11月6日上午10時起網上報名

報名連結：城巴網上報名平台

報名限額：每人每條路線可報名一次，每次報名最多兩人，名額先到先得

費用：免費

