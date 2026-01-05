宏福苑大火｜遺屬申法援領遺產承辦　10日後始獲覆　法援：正處理

宏福苑大火，有罹難居民的遺屬早前申請法援辦理遺產承辦，以向保險公司索賠，但申請超過兩周時間，僅接獲法援署的「認收通知」，被告知「請耐心等候」，對此感到不滿。



法援署回覆查詢表示，截至2025年12月31日，署方共收到125份法援申請表，並已着手處理所收到的申請表，會盡快與宏福苑居民聯絡，安排辦理申請，又強調不會待至收到所有申請後才一併處理。



大埔宏福苑大火過後，外牆留下火災印記。（資料圖片／夏家朗攝）

有宏福苑居民早前向傳媒表示，其妻子於大火中遇難，由於單位在亡妻名下，需先向法庭申請遺產承辦證明，才可辦理保險賠償、領取發送予業主的相關津貼等申請。該名居民去年11月底向高等法院遺產承辦處提出遺產承辦申請，並稱在12月18日透過「一戶一社工」申請法援，以辦理遺產承辦證明；社工翌日向法援署遞交申請表格。

據報道，該居民到12月31日，收到法援署於29日寄出的信件，確認已收到其法援申請表，信中提及署方正收集居民等申請，「稍後會安排循序處理」，又指由於申請眾多，或需要較長時間處理申請，「請耐心等候」。而在12月30日，他曾向社工查詢進度，對方引述法援署指「要集齊一次過處理」。

至於當初向遺產承辦處提出的遺產承辦申請，相信至今仍未回音。

法援署回覆查詢表示，非常重視協助宏福苑居民及其他受影響人士申請法援，會盡快與宏福苑居民聯絡，安排辦理申請。（法援署Facebook）

法援署：共收到125份涉及宏福苑法援申請表

法援署回覆查詢表示，經翻查記錄後，相信報道中提及的該名居民，是於2025年12月23日透過社工向署方提交法援申請表。

署方又指，截至2025年12月31日，共收到125份法援申請表，已着手處理所收到的申請表，又稱非常重視協助宏福苑居民及其他受影響人士申請法援，會盡快與宏福苑居民聯絡，安排辦理申請，又澄清不會待至收到所有申請後才一併處理。

法援署又指，深切體會宏福苑居民及其他受影響人士此刻的困境，已簡化申請程序，酌情豁免宏福苑居民及其他受影響人士申請法援時提供部分資料，以加快審批進度。

法援署去年12月10日曾表示，署方已成立特別專責組，短期內會推措施助居民等按法例需求申請法援，強調會確保署方盡最大努力，向受影響而合資格人士提供一切必須法律援助。