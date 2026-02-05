法援署接359宏福苑申請　6成涉物業家居損毀　首批料下月有結果

法律援助署署長陳澤銘於今年1月1日正式履新，今日（2月5日）與傳媒茶聚時分享其上任五周的感受及未來工作規劃。陳澤銘表示，處理宏福苑事故是署方的重要工作，他強調將在現有法律框架下兼顧法理情，讓受影響居民能盡早獲得法律協助。法援署截至上月底，接獲359宗法援申請及超過400個法援署專線電話查詢，申請中有約六成涉物業家居損毀、約一成為人身傷亡，冀不多於3個月完成審批。陳澤銘又預計，署方上周五於七個地點設置諮詢櫃檯後，求助個案數案或再上升。



陳澤銘指，未來一段時間，其中一項重點工作，是協助宏福苑火災的災民及受影響人士的工作。陳澤銘表示，針對宏福苑事件，法援署已成立專責小組，已於上周五起在7個地點包括臨時房屋設置櫃檯向災民及受影響人士提供諮詢，會在現有法律框架下兼顧法、理、情，讓他們盡早獲法援署協助，他預計在櫃檯設立後，未來一段時間求助個案數案或再上升。

法援署署長陳澤銘（左二）與三名副署長與傳媒茶聚，分享他的工作抱負及未來一段時間的工作目標。（楊婉婷攝）

簡化申請法援表格、經濟審查放寬

此外，為了簡化程序，署方除了提供簡化表格，更主動代申請人向銀行提取文件等，以減少居民奔波。在經濟審查方面，署方特別豁免捐款、援助金、火險、家保賠償及宏福苑物業資產，而60歲以上申請人更可享有逾44萬港元的資產扣減額。法援署在收到申請後會立即處理，審批後會安排合適法律代表盡快為他們提供協助。

法援署副署長（申請及審查）姜美全指，宏福苑專責小隊由15至20人組成，成員涵蓋前線人員、高級法律援助律師及決策層，目前已收到359宗法援申請及超過400個法援署專線電話查詢。

冀接獲申請後不多於三個月內完成審核

359宗申請分發予香港、九龍兩分署處理，約六成個案涉及物業及家居損毀、約一成個案涉人身傷亡，當中亦包括遺產承辦，目標在收到申請後不多於三個月內完成審核。首批申請在12月提交，即預計下月會有結果。姜美全表示，在過程中署方能為災民解決不安及疑難，更曾收到福苑居民的感謝信。陳澤銘補充，一般而言，法援署工作不包括遺產承辦，但基於「法、理、情」下會盡量幫忙。

由於申請眾多，但香港現時並無集體訴訟制度，陳澤銘解釋將考慮採取「代表性案例」策略，挑選具代表性的個案先行訴訟，冀能透過判決確立原則，推動其他個案達成庭外和解。他強調，不論被告是否涉及政府，均非審批的主要考慮。

新型碰瓷黨出現 提醒市民防範「包攬訴訟」

近日有關新型碰瓷黨的事件引起公眾關注，法援署副署長（政務）陳愛容提醒市民防範非法「包攬訴訟」，她指出社會上有人假冒法援署職員或公職人員，甚至在醫院或勞工處門口派發單張，這些刑事行為有機會誤導市民選擇特定律師，導致申請人面臨高昂的訟費風險。她呼籲市民如見到冒充公職人員的易拉架或宣傳，應立即報警求助。

至於若有外委律師有違規行為，法援署會否將其除名，陳愛容指，署方設有嚴謹的監察機制，若外委律師出現回覆慢、出票告錯人或進度延遲等表現不良的情況，監察委員會將嚴肅處理，違規者會留有不良記錄，情節嚴重者例如有刑事紀錄、法官判詞上有指出問題等，有可能會被從名冊中除名。

2026年1月2日，首日上班的法援署署長陳澤銘稱，會確保法援署能以專業、有同理心的方式應對社會需要。（林遠航攝／資料圖片）

內部流程研究應用AI

展望未來一段時間的工作，陳澤銘指，會致力於推動法援署的科技進步與效率提升。他正積極研究將人工智能應用於內部流程，並計劃與相關政府部門研究開發封閉式系統的可行性，以在確保資料安全的前提下提高審核準確度並節省時間。此外，署方將持續進行恆常化的經濟審查檢討，並嚴格執行2021年推行的改革措施，限制外委律師每年的個案數目。他亦計劃加強教育與宣傳，透過社交媒體發放資訊，與兩個專業律師公會、保險業界、勞工團體、非政府組織等加強交流合作，讓大眾更清晰了解法援署工作及法援制度。

陳澤銘感言，法援工作對他而言是最貼地且具意義的工作，也是他加入法援署的主因。他特別提到，政府對法援署展現了充分的信任與支援，即使在財政赤字壓力下，過去一年亦未曾削減法援預算。他認為法援署是基層市民的底氣，能確保所有合資格法援申請人不因經濟困難而失去尋求公義的機會，他將繼續帶領部門提供高質素的服務，體現法律面前人人平等的法治基石。