宏福苑大火｜70名居民獲批法援 索償對象或待獨委會調查完才確定
撰文：吳美松
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大埔宏福苑五級火，法援署成立特別專責組，協助居民及其他受影響人士按法例要求申請法律援助，以處理人身傷亡索償、財產損失追討及僱員補償等訴訟及相關事宜。法律援助署署長陳澤銘今日（28日）指，已有70名居民的法援獲批，但索償對象可能要待獨立委員會完成調查才可確定。
陳澤銘接受有線節目《有理有得傾》專訪指，截至3月20日，共有464名宏福苑居民提交法援申請，當中已有70名宏福苑居民的法援獲批。法援署已為21名申請人配對外委律師，但索償對象可能要待獨立委員會完成調查後才可確定。
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調查完後若多於一個持份者要負責 不影響已有法援資格
陳澤銘又指，居民索償包括因火災造成的財產上損失，或涉及一些人身傷亡的索償，亦包括一些僱員賠償。他又指，如獨立委員會調查完成後，發現有多於一個持份者需負責，陳亦不會影響申請者已取得的法援資格。
至於其餘申請法援的居民，撤回及暫緩申請的分別有85人及90人，陳澤銘形容他們撤回及暫緩申請的原因難以猜測。
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