法援署署長專訪｜窮凶極惡可獲法援　陳澤銘：有法律代表更符公義

法援署署長陳澤銘上任署長一職已10個月，他由執業律師「空降」執掌這個以民為本的部門，陳明白有人或會質疑，為何窮凶極惡的人都可獲法援，但他指署方並非裁決被告有無罪的法庭，被告一日未被裁定有罪，都享有無罪推定。他又提到，有三類可判囚終身的指明罪行，如謀殺和危害國家安全等，即使資產超標也可以申請法援，陳說：「為咗彰顯公義，畀個法律代表佢其實更加合乎公義。」



強調署方宗旨以人為本

陳澤銘出任這公職前，除了是一名執業律師，亦曾在2021至2024年間，出任律師會會長，陳認為他亦可算是「空降」入這個部門，形容自己仍屬於新人。陳指署方宗旨是以民為本，有別於私人機構著重商業效益，陳說：「我覺得要謙遜，因為你係服務緊社會。」他特別感謝同事的支持同包容。

法援署署長陳澤銘稱，署方宗旨是以民為本。(湯致遠攝)

陳澤銘在2021至2024年曾出任律師會會長，雖然已任法援署署長10個月，但陳仍形容自己是一名「新人」。(夏家朗攝)

法援署並非法庭 給予法律代表更合乎公義

陳澤銘亦明白，他作為法援署的署長，公眾或會有疑問：「點解窮凶極惡都畀法援佢？」陳強調，法援署並非裁定被告是否有罪的法庭，在《基本法》和《國際人權公約》保障下，法律面前人人平等及享有無罪推定。只要法庭未有裁決，被告仍是無罪之身。他重申，法援署並非判定罪責的法庭，在法庭宣判前被告均享有無罪推定權利。陳說：「為咗彰顯公義，畀個法律代表佢其實更加合乎公義。」

三類案件即使資產超標仍可申請法援

陳又說，申請法援首先要符合經濟審查，其次是評估案情的合理勝訴機會。不過，根據《刑事案件法律援助規則》（第221D章）第13條，凡涉及最高刑罰為終身監禁的危害國家安全罪行、謀殺罪，或《刑事罪行條例》第19條所訂有暴力的海盜行為，若申請人因經濟審查被拒，可直接向主審法官申請批出法援並豁免審查與分擔費。此外，若法援署署長認為給予申請人法援有助維護司法公正，也可酌情批出法援。

被告自行抗辯或反令法院效率下降

陳解釋，刑事案件關乎被告的人身自由，案情評估與民事案件的標準有所不同，是否有助維護司法公正亦是重要考量。陳指，被告自行抗辯會增加法官處理案件的難度，反而會令法院的效率下降。

運用AI在研究及文件管理上效率提升

政府近年積極推動運用人工智能(AI)，陳指法援署亦積極應用在法律研究和文件管理上，與不同部門例如數字辦保持溝通，積極應用AI 以增加工作效率，亦得以提高效率。