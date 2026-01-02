法援署長陳澤銘履新　專組助宏福苑大火災民申法援索償及追討損失

政府早前宣布，經公開及內部招聘後，委任律師會前會長陳澤銘為法律援助署署長，他昨日（1日）履新，今日（2日）首日上班。陳澤銘今早表示，對出任法援署署長一職深感榮幸，會確保法援署能以專業、有同理心的方式應對社會需要。就大埔宏福苑火災，他稱會確保法援署盡最大努力，向受事件影響人士提供法律援助。



2026年1月2日，首日上班的法援署署長陳澤銘稱，會確保法援署能以專業、有同理心的方式應對社會需要。（林遠航攝）

同理心應對社會需要

首日上班的陳澤銘表示，感謝港府信任，對出任法援署署長一職深感榮幸。他表示法援署的工作是至關重要，維護了「法律面前，人人平等」的概念，確保符合資格的法援申請人不會因為經濟情況而無法尋求公義，會確保法援署能以專業、有同理心的方式應對社會需要。

陳澤銘：確保署方盡最大努力向受大火影響人士提供必須法律援助

陳澤銘又為大埔宏福苑火災死難者致哀，稱會確保署方盡最大努力，向受事件影響的合資格人士提供一切必須的法律援助。法援署已成立特別專責組，並會推出一系列支援措施，全力協助居民及其他受影響人士申請法援，以處理人身傷亡索償、財產損失追討及僱員補償等訴訟及相關事宜。

他表示會竭誠帶領法援署團隊履行使命，並在現有基礎上持續提供及優化法援服務。陳澤銘又感謝上一任署長莊因東，讚揚對方有卓越領導及貢獻，為法援署奠定堅實基礎。他期待與法援署團隊合作，稱自己的首要任務是聆聽、學習、與所有持份者保持溝通，確保法援署能以專業、有同理心的方式應對社會需要。