雙程證女子涉假結婚以騙在港分娩服務　控方開審前不提證供起訴

42 歲持雙程證女子，涉2018 年來港時，訛稱探望假結婚配偶，並涉謊稱對方是其腹中孩子的父親，獲得仁安醫院分娩服務，從而被控串謀詐騙等兩罪。案件(STCC900049/2025)原定今（ 2 日）在沙田裁判法院開審。控方在開審前向法庭呈交便箋，申請不提證供起訴；暫委裁判官陳雨舟批准申請，正式裁定被告全部罪名不成立。



女被告周芙容（42 歲），持雙程證。被控串謀詐騙，及串謀以欺騙手段取得服務罪。周在庭上由普通話傳譯員協助應訊。

女被告周芙容。（資料圖片／陳蓉攝）

控罪指，周在 2018 年的某一天至 2018 年 4 月 20 日期間，與李賢峰及一名叫 Alan 的人士串謀詐騙入境事務處處長及其人員，即藉着她與李結婚，不誠實向處長及其人員虛報，她來港的目的是探望李及和他團聚，從而誘使入境處在原本不會批准的情況下，批准她入境香港。

周另被控於同時段同地，與李及Alan虛稱李是周待產嬰兒的親生父親，從而不誠實地取得仁安醫院的產後分娩服務。

案件因關鍵證人事宜押後開審

案件原定今年 6 月開審，惟案中關鍵的證人一度失聯，控方一日後又稱該證人已到庭準備作供，惟辯方反對開審，指該證人曾犯「洗黑錢」罪。案件原本押後至今日開審，但控方申請不提證供起訴。