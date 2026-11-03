張世華醫生離世｜病人悼腸胃肝臟科仁醫：您是我見過最溫柔的醫生

張世華是腸胃及肝臟科專科醫生，不時接受訪問分享如脂肪肝等資訊，近日，陸續有張世華的病人於社交平台指收到其位於尖沙咀診所停業的訊息，並指張世華已經離世。

有張世華的病人在社交平台上載張世華開給他的藥袋相，並指原本打算預約張世華的門診，但沒想到在網上看到的竟是「永久停業」與他離世的消息，憶述當初滿腹疑問地請教半個小時，張世華都始終溫和地逐一解答：「看著手中的藥袋，想起您問診時的細心與叮嚀......您是我見過最有耐心、最溫柔的醫生。」

另有病人上載一張數年前送給張世華的一幅字「康」，形容回望相片，特別有感受：「呢個字，唔止代表健康，更代表安心、守護，同埋一位醫生曾經帶俾無數家庭嘅溫暖。」



張世華是腸胃及肝臟科專科醫生，曾以慈善團體「醫善同行」醫學顧問身份在《香港01》撰文解釋酒精不耐症。（慈善團體「醫善同行」圖片）

有病人上載一張數年前送給張世華的一幅字「康」，形容回望相片，特別有感受。（Threads）

據坊間有關醫生資訊的網上平台訊息，顯示張世華位於尖沙咀的診所已停業，《TOPick 健康》指，有病人於4月陸續收到診所停運訊息，並引述診所通知病人的訊息內容指：「我們懷著極其沉痛的心情通知大家，張世華醫生近日不幸因急病與世長辭。張醫生多年來不僅是各位的仁醫，更是大家信任的健康守護者。在此艱難時刻，我們與大家一同深表哀悼。由於張世華醫生突然因病離世，他的診所不會再運作，張世華醫生的團隊，需要跟從醫務委員會守則，把醫療紀錄保存，有見及此，需要由另一位醫生保存，並通知病人。」

張世華是腸胃及肝臟科專科醫生，不時接受網上平台、慈善組織訪問，曾以慈善團體「醫善同行」醫學顧問身份，在《香港01》撰文解釋酒精不耐症及建議(張世華醫生以醫善同行醫學顧問身份在《香港01》撰文)。

張世華今年1月接受母校可風中學（嗇色園主辦）訪問。（可風中學（嗇色園主辦）IG）

有張世華的病人在社交平台上載張世華開給他的藥袋相，並指原本打算預約張世華的門診，但沒想到在網上看到的竟是「永久停業」與他離世的消息，憶述當初滿腹疑問地請教半個小時，張世華都始終溫和地逐一解答：「看著手中的藥袋，想起您問診時的細心與叮嚀......您是我見過最有耐心、最溫柔的醫生。」

另有病人上載一張數年前送給張世華的一幅字「康」，形容回望相片，特別有感受：「呢個字，唔止代表健康，更代表安心、守護，同埋一位醫生曾經帶俾無數家庭嘅溫暖。」