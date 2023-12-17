飲酒易臉紅或源於基因缺陷　勿與身體對著幹

飲酒後容易臉紅，究竟是酒量好還是酒量差，一直是大眾爭拗話題。事實上，一飲酒就臉紅是酒精不耐症的表現。酒精不耐症在亞洲人身上較為常見，源於基因變異，導致肝臟無法正常分解酒精，患上消化道癌症的風險也較一般人高。聖誕將至，狂歡派對暢飲應量力而為，若自己屬於「飲酒就臉紅」的酒精不耐症一族，應減少接觸酒精為妙。



撰文：醫善同行醫學顧問、腸胃肝臟科專科醫生張世華



醫善同行醫學顧問、腸胃肝臟科專科醫生張世華

臉紅源於體內酒精水平高

酒精不耐症（Alcohol Intolerance）是一種先天的遺傳基因變異，令肝臟缺乏分解酒精的酵素「乙醛去氫酶」（ALDH2），無法正常代謝酒精轉化成乙醛，導致體內的乙醛水平高，繼而出現臉紅症狀。

研究顯示，亞洲人患上酒精不耐症的比例較西方人高，亞洲地區約有20%至30%人口有酒精不耐症，當中又以台灣人口比例最高，約45%台灣人都有酒精不耐問題；西方人口則僅5%至10%。

事實上，體內乙醛水平高不但出現臉紅，患者還會有反胃作嘔、心跳加快、血壓下降、頭暈、頭痛，部分甚至會出現氣促、肚瀉等。出現酒精不耐的症狀時間視乎酒量、酒精濃度及飲用速度，當身體將乙醛消化後，臉紅情況才逐漸減退。

聖誕將至，狂歡派對暢飲應量力而為，若自己屬於「飲酒就臉紅」的酒精不耐症一族，應減少接觸酒精為妙。（Getty Images）

酒精不耐症者患癌風險高10倍

勿以為酒精不耐症僅是生理反應，事實上是一種危險的健康警號，說明身體不耐受酒精，過往研究顯示，酒精不耐症患者飲酒後對肝臟受損程度較一般人高，長遠患上肝硬化機率也較高；若不戒酒，中年後亦增加患上腦退化風險。酒精是致癌物，此類人士若每日持續飲酒，日後患上口腔癌、咽喉癌、食道癌及大腸癌等風險亦相應提高，部分類型癌症的機率可大增約5至10倍。

過去曾有55歲的男病人每日飲5至6罐啤酒，從未患上病毒性肝炎，但三年前出現肝炎症狀，肝酵素偏高，但他未多加理會，亦未有定期覆診，結果僅三年，肝炎便演變至晚期肝硬化，且有腹積水，沒多久就離世。

大時大節，飲酒要適可而止，切忌暴飲猛喝，對健康造成不可逆轉的傷害。

勿以為長期飲酒才會出事，一到大時大節，尤其是聖誕節及新年，不少人因飲酒過量導致急性酒精中毒，大量嘔吐，造成食道撕裂，出現吐血情況，這些個案以年輕人為多。酒精對人體有害，更沒有絕對分量安全水平，對酒精不耐症患者而言傷害更大。大時大節，飲酒要適可而止，切忌暴飲猛喝，對健康造成不可逆轉的傷害。

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