樓宇管制組取代ICU換湯不換藥？梁子穎：不能只坐喺寫字樓睇文件

宏福苑火災調查報告日前出爐，房屋局會改革架構，本月內成立全新的「公營房屋樓宇管制組」取代房屋局獨立審查組（ICU），但沿用ICU現有人員班底。立法會議員鄧銘心今（11月3日）在電台節目中表示，擔心最終是換湯不換藥，期望管制組人員日後要主動到地盤巡查，並保留透明的紀錄。另一議員梁子穎亦指，管制組不能只「坐喺寫字樓睇文件做嘢」，要實地視察並找出不當地方規管，方能重拾市民信心。



2026年10月29日，宏福苑大火獨立委員會報告公開，行政長官李家超率領多名司局長見記者，並提多項改革。（資料圖片/黃寶瑩攝）

立法會議員鄧銘心。（資料圖片）

鄧銘心促主動到地盤巡查 突擊巡查是必然要做的事

鄧銘心今日在港台節目《千禧年代》中表示大致認同政府改革方向，希望可填補以往漏洞。公營房屋樓宇管制組將沿用ICU現有班底，她擔心是「換湯不換藥」，希望政府能夠徹底改變其被動的工作文化，主動到地盤巡查，「實地睇吓佢發生咩事」。

她續指，突擊巡查是管制組必然要做的事，期望屆時人員巡查後會有透明的紀錄，清楚寫明發現事項，「唔係話有個紀錄簽咗到就算」，業主可隨時要求查看。

改革方案提到要加強與屋宇署的直接溝通，署方短期內會調派首長級人員到管制組，提升其監管執法的警覺性。鄧銘心期望項目聯絡專員能掌握實權，例如有權力去監督進度、隨時進入地盤檢查、要求承建商作改動，而不僅僅是充當「傳話筒」。

立法會議員梁子穎。（資料圖片）

另一議員梁子穎在同一節目中表示，最關注成立公營房屋樓宇管制組後能否改變現有工作文化，除了內部指引外，更重要是人員不能只看辦公室文件做事，要親身到地盤視察，找出不當的地方進行規管，方能重拾市民信心。

至於如何令工作文化有改善，他指出，以往ICU按不同工程範疇分組，未來則會改用項目式管理，由一隊人整合研究，監督不同範疇，當局未來需再改善培訓，讓大家知道大家的工作範疇。

被問及若未來維修項目增多，現時人手是否足以應付，梁子穎指，未來整合人手處理，加上推行電子化，可節省工序。如工作增加致需要更多人手，是無可避免，可於立法會再商討，最重要的是將監管工作做好。