周慧賢被殺案　好友稱和周失聯後　發訊息予被告：你收埋佢喺邊？

23歲瑜伽導師周慧賢在2022年6月，被發現身中逾40刀，伏屍在尖沙咀麗思卡爾頓酒店房內，警方事後拘捕其前男友控以「謀殺罪」。前男友否認控罪受審，案件（HCCC148/2024）今（4日）在高等法院續審。



周的好友阿Mi呂婉麗出庭作供，指她與周的關係密切。在案發當日，她曾聽到周聊電話，指「Alex（被告）會嚟搵佢」。但周其後失聯，亦未有如承諾般致電她，於是她發訊息質問被告：「你有無同Aqua（周的英文名）一齊？」、「你收埋咗佢喺邊？」呂又表示，知道周在與被告拍拖期間，亦同時與另一男子拍拖。她知道周曾墮胎，但不知道胎兒的生父是誰。



被告勞浚銘（英文名Alex，被起訴時28 歲）被控一項謀殺罪。控罪指，被告於 2022年6月29日至6月30日期間，於香港尖沙咀麗思卡爾頓酒店一房間內謀殺女子周慧賢。

被告勞浚銘否認謀殺前女友周慧賢。(資料圖片)

好友稱案發日到周單位 期間得知被告將會找周

周慧賢的朋友阿Mi呂婉麗供稱，她現職美容兼職，與周在2017年的寵物派對中認識。二人是好友，一星期會見5天，有時會在周家留宿。至2021年，周介紹被告予她認識。

案發當日，她前往周住所愛海頌，為周送行及收拾行李。呂指，周即將赴美，對此感興奮和期待。隨後另外兩位朋友先行離開，她則等待周一同前往港島。呂憶述，周當時計劃去找男朋友黃欣奕，但其後沒有成行。她亦聽到周聊電話，稱「Alex會黎搵佢。」

周慧賢的好友呂婉麗（圖）供稱，和周失聯後，曾發訊息質問被告：「你收埋咗佢喺邊？」（陳蓉攝）

好友和周失聯後 發訊息質問被告：「你收埋咗佢喺邊？」

呂最終在凌晨1時左右離開愛海頌，並在地下大堂碰到被告，對方有跟她打招呼，但她沒有回應。同日下午4時，她致電周，對方有接電話，表示仍在收拾行李，登機前會再致電她呂。

呂表示，之後沒有再接到周的來電，致電周亦未能接通，於是再發訊息給她，但周沒有回覆。她再發訊息質問被告指：「你有無同Aqua（周的英文名）一齊？」、「你收埋咗佢喺邊？」被告沒有回覆，最後她得悉周在酒店逝世。

證人呂婉麗指，周慧賢（圖）和被告拍拖期間，曾經有另一名男友Darren。(網上圖片)

指周和被告拍拖期間 有另一男友

呂在盤問下指，知道被告和周在2021年起拍拖，亦知道她同時間與另一男子Darren一起，於是她調解被告和周。

此外，周和被告曾在尖沙咀瑰麗酒店度假，呂和男友預訂了隔壁房間，想令二人和好。呂否認曾提議被告使用app「Zenly」追蹤周的位置，亦沒有提議他們下載，但她知道周有使用該程式。

確認周曾墮胎 好友指不知道胎兒的親父是誰

呂表示，周曾帶呂到九龍城，並光顧被告常去的按摩店，指名要某女店員提供被告常用的服務。辯方問呂，是否知道原因，呂解釋：「Aqua話Alex同嗰個女仔有啲嘢。」她亦確認周曾墮胎，但不知道胎兒的親父是誰。

辯方引述呂和周訊息，在案發時段，呂曾問周：「佢（黃欣奕）點呀？」呂解釋，周當日曾因黃「消失咗」而情緒低落，周最終亦因此沒有去港島。