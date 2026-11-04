陳恒鑌促「入錶易」增故障訊息　汽車會盼修復後給緩衝時間始抄牌

政府咪錶泊車系統周二（3日）早上故障約四小時至中午，立法會交通事務委員會主席陳恒鑌今日（4日）在電台節目希望運輸署汲取經驗，日後在「入錶易」程式加入咪錶故障的訊息做法更理想。中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培亦認為署方可以採取更人性化處理方式，在咪錶恢復正常後，應提供5-10分鐘的緩衝時間供市民重新入錶，而非直接抄牌。



立法會交通事務委員會主席陳恒鑌認為昨日咪錶故障確實讓駕駛者感到疑惑，有人甚至選擇駛走，不在咪錶位泊車。（黃偉民攝）

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌認為昨日咪錶故障確實讓駕駛者感到疑惑，有人甚至選擇駛走，不在咪錶車位泊車。他又指，局長在發生事故後已會記者，署方亦有在11時多出通告。他認為日後發生同類事件，能夠借助今次的經驗，政府若能夠在應用程式「入錶易」顯示咪錶故障信息就最好。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌認為昨日咪錶故障確實讓駕駛者感到疑惑，有人甚至選擇駛走，不在咪錶位泊車。（黃偉民攝）

陳恒鑌又指，當時立法會討論為追上新時代，而推出能夠電子支付的咪錶。他認為新款咪錶提供多種支付方式，並且能夠遙距支付，對用家來說是好的。不過，咪錶反應比較遲鈍，有時按了好幾下都沒有反應，將來有機會再更新的話，希望在反應時間上作改善。而且日後出現故障時可以自動偵測到，甚至能夠適時更新就更好。

陳恒鑌指，咪錶反應比較遲鈍，有時按了好幾下都沒有反應，將來有機會再更新的話，希望在反應時間上作改善。（資料圖片）

陳恒鑌認為對營運商罰則需視乎當初合約條款

對於營運商是否應負上責任？陳恒鑌認為罰則需要從視乎當初合約條款所寫，他亦建議運輸署要考慮納入計分制，日後如果再出現服務不穩定嘅情況，可以對供應商扣分，未來再招標、審標時將分數作為考慮項目之一，這樣才能夠確保供應商盡力維持運作。

中國香港汽車會永遠永譽會長李耀培就表示昨日早上11時在荃灣嘗試使用八達通入錶時，試了三次均失敗。（黃偉民攝）

李耀培三次入錶失敗 望人性化處理抄牌

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培就表示早上8時至晚上12時是最繁忙時間，咪錶通常設在繁忙地段。他昨日早上11時在荃灣嘗試使用八達通入錶時，試了三次均失敗。不過，以他所知，有部份駕駛人士使用電子支付顯示成功付款。他認為全數退款的做法合宜，但昨日的混亂確實對車主構成不便。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培希望署方日後能夠採用更人性化處理方式。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

他認為這次不是車主故意不付錢，而是咪錶故障，且當時咪錶沒有封起，恢復正常後又沒有提示，導致部份車主並不知曉的情況下被抄牌。他希望署方日後能夠採用更人性化處理方式，在咪錶回復正常後，透過手機應用程式提醒車主，同時應提供5-10分鐘的緩衝時間讓車主趕回咪錶處入錶。