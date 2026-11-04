啟德醫院啟用約一個月　6病人錯往伊院求診　院方會檢視過渡安排

啟德醫院上月起分階段投入服務，逐步接收伊利沙伯醫院大部份臨床服務。醫衞局今日（4日）書面回覆立法會議員提問時披露過渡期間，即上月5日至本月2日期間，有6名應前往啟德醫院的病人不慎前往伊利沙伯醫院求診，醫管局已安排全數病人在伊利沙伯醫院就診，並會繼續密切留意實際情況，檢視過渡安排。

醫衞局表示，若有應前往啟德醫院的病人不慎前往伊利沙伯醫院求診，伊利沙伯醫院會作一次性特別安排，為病人在伊利沙伯醫院提供服務，病人無須再轉往啟德醫院就診。



啟德醫院。（湯致遠攝）

醫衞局表示，作為過渡安排，醫管局職員會致電所有需要由伊利沙伯醫院轉往啟德醫院覆診的病人，確保病人得悉最新的就診安排。醫管局已在10月下旬推出新措施，於覆診前三星期及前一天，透過HA Go發送預約提示訊息，提醒病人就診的地點為啟德醫院。

九巴兩條路線單向班次已大致滿足需求

就啟德醫院運輸安排，醫衞局表示，據現時觀察，求診人士前往醫院的時間較為集中，九巴第11A號及17A號兩條路線自10月5日開辦以來，現有的單向班次已大致能滿足現階段的乘客需求。

另外，由於求診人士離開醫院的時間及目的地可能較為分散，乘坐九巴第11A號及17A號線的乘客回程可利用接駁至港鐵站的路線前往其目的地，例如城巴第22S號及22M號線可前往啟德站及宋皇臺站。

啟德醫院。（鄧倩螢攝）

稱隨着門診服務量增加 會調整班次

醫管局將會逐步安排病人由伊利沙伯醫院轉往啟德醫院，其中內科及家庭醫學的專科門診服務，將於11月中開展服務；婦產科日間服務將於11月底開展服務；餘下專科門診 ，包括矯形及創傷科（骨科）、婦產科及兒科等，以及所有住院、手術及急症室等主要臨床服務預計將在急症大樓落成後，於2028年轉至啟德醫院。

運輸署會與醫管局繼續保持緊密溝通，密切留意啟德醫院項目的整體發展進度，並會隨着啟德醫院各項服務逐步開展，門診服務量增加，安排實地調查，密切監察各主要路線的客量變化並調整班次，另與專營巴士營辦商及專線小巴營辦商因應乘客的實際出行模式，按需求加強接駁至港鐵站的公共交通服務。

若病人遲到 院方盡可能安排同日就診

醫衞局又表示，若有門診病人抵達醫院的時間比原定預約時間稍遲，醫管局會作出彈性安排，在盡可能的情況下安排病人同日就診，以確保病人獲得適切治療，而毋須重新排期。