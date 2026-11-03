蔡天鳳案｜蔡失蹤兩天後　鄺球再買手鋸、鋼鋸及快速切割鋸

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(3日）在高等法院續審，庭上繼續播放2023年2月22日，即蔡天鳳失蹤第二天的行蹤片段。



早前片段顯示，鄺球與長子鄺港傑在21日晚上10時許曾一同回到龍尾村單位，翌日兩人曾駕車離開，之後該車曾駛到附近一餐廳對面的垃圾桶，並有人從車上拿東西拋入垃圾桶。

此外，影片顯示鄺球於同月23日曾到深水埗再買3把鋸，分為手鋸、鋼鋸及快速切割鋸。



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三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺，但全部都承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

蔡天鳳於2022年2月21日失蹤。(網上圖片)

CCTV片顯示，首被告鄺港傑(圖)於2023年2月22日清振6時許，曾與父親鄺球搬東西上車，之後該車駛到附近餐廳對面的垃圾桶。(資料圖片)

影片顯示鄺球與鄺港傑曾在2023年2月22日清晨一同離開龍尾村單位。（羅敏妍攝）

鄺球與鄺港傑曾搬東西入車尾

庭上亦播放2月22日早上約6時的閉路電視片段，片段顯示鄺球和鄺港傑在龍尾單位外出現。其後，泊在單位外的VY 車，其車尾箱被打開，控方指有一些東西被放入車尾。鄺球繼而登上司機位，鄺港傑則在右邊趟門上車，其後VY車開走。

有人把物件放入餐廳對面垃圾桶

控方續指，該村餐廳「開心BB棧」對面設有垃圾桶，而 VY車駛至村口位置停下。片段顯示，一名人士三次把物件，放入大型垃圾桶。控方庭上曾稱，鄺港傑把物件放入垃圾桶，惟法官指，同意案情以「一個人」描述該情況，控方遂改稱「一個人」把物件放入垃圾桶。

物件來自VY車

法官亦指，控辯雙方未有同意該些放入垃圾桶的物件，是來自VY車，著陪審團自行判斷。

鄺港傑於早上6時40分左右，返回葵涌尚文苑住所，之後駕駛AA車離開。鄺球於同日早上7時許，亦一度開VY車到尚文苑，約一個多小時後開車離開。

次被告鄺球，2023年2月23日曾到深水埗再買3把鋸。(資料圖片)

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

鄺港智同日下午曾到尖沙咀取錶

此外，鄺港智於22日下午約1時離開九龍站凱旋門。控方指，鄺港智前往尖沙咀取錶和現金，並播放他和錶行職員在尖沙咀金馬倫道交收的閉路電視片段。

鄺球23日再買3把鋸

片段亦顯示，鄺球於23日下午到深水埗購買手鋸、鋼鋸及快速切割鋸等三把手鋸，之後駕駛VY車到龍尾單位，並在單位逗留數小後提著黑色膠袋步行離開。

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