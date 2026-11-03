蔡天鳳案｜一文看關鍵閉路電視片段細節　控方：這是她的最後身影

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025）周一（11月2日）在高等法院續審。控方在庭上繼續播放多段關鍵的閉路電視片段，全面還原蔡天鳳於2023年2月21日遇害當日的時序與行蹤，閉路電視片段顯示在約下午2時半，蔡在加多利山住宅樓下進入鄺港傑駕駛的私家車，控方指：「這是我們最後看到她在生的身影。」

周一播放多段關鍵的閉路電視片段，包括蔡生前在加多利山向準買家積極推銷單位的身影、鄺氏兩兄弟在商場咖啡店比劃動作密斟，以及涉案七人車抵達大埔龍尾村後，被告等人打開車門遮擋視線、錄得指示「扮食煙」及疑似合力抬重物入屋的駭人過程。此外，庭上亦披露涉案檢獲的保鮮紙上驗出蔡天鳳的 DNA。



【蔡天鳳案・專頁】

蔡天鳳。（網上圖片)

三名被告分別為：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）及前夫鄺港智（32歲，無業）。三人被控於2023年2月21日在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告均否認謀殺罪；至於阻止合法埋葬屍體罪，三人目前均已認罪或被裁定罪成。

次被告鄺球，他是蔡天鳳的前家公。(資料圖片)

警員吳太盛昨日繼續作供，庭上亦接續播放案發前的涉案閉路電視片段。（日前已披露部份閉路電視片段內容，詳見另稿 。）

鄺球二手電器舖選購二手雪櫃

片段顯示，首被告鄺港傑於2023年2月15日前往五金店，購買鎚仔及牛皮膠紙等物品。

至2月17日的閉路電視片段顯示，次被告鄺球前往一間二手電器舖選購二手雪櫃。鄺球先查看一部放在店門口的雪櫃，曾打開雪櫃門並向店員查詢。其後，鄺球駕駛白色七人車停泊在店外並打開車尾箱；當鄺球打開右邊車門時，可見車內已放有一個大型透明膠箱。

其後，鄺球再度打開該雪櫃的冰格查看，店員則打開下層雪櫃門進行講解，其後店員以保鮮膜包裹該部雪櫃，鄺球隨即入店內付款。完成交易後，鄺球拉低口罩抽煙，在旁看著店員以手推車將雪櫃運至七人車旁並放入車尾箱。

警員吳太盛作供。（陳曉欣攝）

陪審員隔證物膠袋傳閱驗出蔡天鳳DNA的保鮮紙

聆訊期間，有陪審員提出要求查看涉案的保鮮紙證物，法庭書記遂手持裝有保鮮紙的證物膠袋讓陪審團逐一查看。控方在庭上透露，該卷保鮮紙上驗出蔡天鳳的DNA。

控方隨後播放蔡天鳳失蹤當日（2023年2月21日）的閉路電視片段，重組各人當日早上的動向。

重組各人蔡天鳳失蹤當日動向：

早上7時許至中午：鄺港傑離開葵涌尚文苑住所，開車接載蔡天鳳的子女後前往何文田加多利山單位。同一早上，鄺球亦離開住所，前往中國移動門市購買兩個月費計劃。控方指出，該兩份通訊合約其後在龍尾村涉案單位的桌上被檢獲，而其中一張電話卡在鄺港智落網時，正安裝於其隨身手機內。鄺球其後駕駛涉案 VY 字頭車牌的白色七人車前往大埔龍尾村單位。

中午12時許：鄺港傑在加多利山單位逗留片刻後離開，驅車前往蔡天鳳位於九龍塘海棠路的獨立屋住所；鄺港智亦於稍後手持一個白色膠袋離開加多利山單位。片段顯示，蔡天鳳乘坐由鄺港傑駕駛的 AA 字頭車牌七人車抵達加多利山。她步入大堂時，手持一個粉紅色手袋。

下午1時許：身穿白色長袖上衣及白色長褲的蔡天鳳，在加多利山單位內招待地產代理及一名女「睇樓客」。蔡向客人介紹大廈共有6層，並帶客人入房參觀。在客廳時，蔡詳細介紹牆壁及燈飾，並強調隔音效果良好。「睇樓客」讚嘆「呢盞燈都唔平喎」，蔡回應稱：「其實呢一塊好貴㗎」，指是整塊由意大利原塊運送到港，招呼朋友時開燈會非常特別；她又指著家具介紹：「呢啲枱，全部都係意大利，全屋都係」，坐在沙發上時稱：「坐喺度隨時可以叉電……總之都係靚㗎，自己用都係靚」。

下午2時許：蔡天鳳與丈夫譚方駿通訊對話（早前庭上已播放相關語音紀錄），蔡其後出門。法官在庭上詢問播放睇樓片段的相關性，控方解釋此片段可證明蔡天鳳生前正積極推銷放售該單位。

龍尾村兇案單位。（羅敏妍攝／資料圖片）

閉路電視紀錄顯示，鄺港傑於當日中午接載蔡天鳳到達加多利山後，隨即駕車前往旺角新世紀廣場（MOKO），並到商場內的星巴克（Starbucks）咖啡店與鄺港智會合。片段顯示，兩兄弟交談期間，鄺港傑不斷抖腳並頻頻揮動雙手比擬不同動作，鄺港智則在旁作出示範並將頭部傾側。

蔡天鳳「最後身影」：加多利山大廈門口登車

新世紀廣場停車場片段顯示，AA 字頭七人車的車尾箱曾被打開；鄺港智走到車尾箱，之後離開，他原本手持的白色膠袋已不知所終。隨後，鄺港傑與鄺港智離開商場，鄺港傑獨自駕駛AA車折返加多利山。

下午2時半左右，蔡天鳳在其住所大廈門口登上AA車，控方指出，這是閉路電視最後拍到蔡天鳳在生時的畫面。

與此同時，鄺港智步行離開商場，其後在基堤道登上該輛 AA 車。AA 車隨即駛往大埔，並與鄺球駕駛的 VY 字頭白色七人車在大美督停車場會合，其後兩車一同駛往大埔龍尾村涉案單位。

下午約3時10分，兩輛七人車抵達龍尾村並停泊於單位門外，起初車頭均朝向單位。其後 AA 車駛出調頭，改為車尾朝向單位，與 VY 車並排停泊。

鄺港傑與鄺球分別從 AA 車及 VY 車下車，VY 車的尾門隨後被打開，鄺港傑從該車車尾搬出一個膠箱。其後，鄺港傑與鄺球打開 AA 車的右邊趟門，鄺港傑亦打開 AA 車的司機位車門；控方指出，打開司機位車門的舉動是為了遮擋兩車之間的視線。

鄺港傑致電母親李瑞香要求代接送蔡天鳳女兒放學

鄺港傑隨後在兩車之間來回踱步，並在附近致電。控方指他當時正致電母親李瑞香，要求她代為接送蔡天鳳的女兒放學，而他看似未能聯絡對方。

控方指出，鄺港智起初一直留在 AA 車內。未幾 AA 車左邊趟門打開，鄺港智由該處下車，鄺港傑則登上 AA 車。閉路電視拍得，鄺港智在新世紀廣場時原本身穿白色上衣，外加深色外套，但在龍尾村下車時已換成一件黑色上衣，且沒有穿外套。

片段錄音進一步顯示，鄺港傑曾向車內的鄺港智問道：「呢度門安唔安全？」，其後鄺港傑又向鄺港智指示：「你食煙，扮食煙」，鄺港智下車後，曾在車外抽煙。

緊接著，AA 車的右邊趟門被拉開，鄺球從屋內走出。控方指出，從車尾的倒影可見，鄺球與鄺港傑當時疑似合力抬著沉重的物體搬入屋內。

其後，鄺港傑再打電話，現場片段收錄到鄺港傑當時焦急地說：「你而家喺邊呀……你而家去接妹妹，你而家 call 的士，我叫你而家即刻去」，通話中並提及蔡天鳳女兒就讀學校的名稱。此外，片段顯示鄺港智稍後更換褲子。

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

首被告鄺港傑，他是蔡天鳳的大伯。(資料圖片)

龍尾村兇案單位。（羅敏妍攝／資料圖片）

【蔡天鳳案・專頁】

各證人供詞一文看清

譚澤均作供一文看清

譚方駿作供一文看清

蔡母作供一文看清