蔡天鳳案｜鄺港傑抵龍尾村致電母叫接放學　鄺港智下車白衣變黑衣

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(2日）在高等法院續審，控方下午在法庭播放鄺氏三父子在蔡天鳳失蹤當日下午，駕著兩架白色七人車到達龍尾村的情形。



影片所見，鄺港傑曾致電母親李瑞香，並著她乘的士往接蔡天鳳的女兒放學，早上仍穿著白色上衣的鄺港智，是最後一個下車的人，他下車時已換上黑色上衣。此外，影片亦拍到鄺球及鄺港傑疑似搬運東西入單位。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺，但全部都承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

影片所見，蔡天鳳失蹤當日下午，3名被告駕駛兩部白色車到龍尾村的單位。（梁偉權攝）

蔡天鳳2023年2月21日離開加多利山單位的片段，成為她最後生還的畫面。(網上圖片)

蔡在加多利山上車成最後在生畫面

庭上繼續播放涉案閉路電視片段顯示，鄺港傑和鄺港智離開新世紀廣場後，鄺港傑駕駛AA字頭車牌的七人車，前往加多利山。蔡於下午2時半左右，在居住大廈的門口位置上車。控方指，這是最後拍到蔡在生的畫面。

兩部白色七人車均曾駛入大美督停車場

至於鄺港智，他則步行離開，其後在基堤道登上AA車。AA車之後駛入大埔，並和同案另一部VY字頭車牌的白色七人車，駛至大美督停車場。其後，兩車再前往龍尾單位。

控方指鄺港傑(右)到達龍尾村後，曾致電母親李瑞香(左)，並叫李乘的士往接蔡的女兒放學。(網上圖片)

影片所見，鄺球(圖)與鄺港傑疑似曾抬東西入單位。(資料圖片)

到龍尾村後鄺港傑及鄺球先下車

片段顯示，兩車到達龍尾村，並約於下午3時10分左右，泊在單位外，車頭均向著單位。其後AA車駛出，再調頭，變成車尾位置向單位，和VY車並排。鄺港傑和鄺球分別從AA和VY車落車，VY車尾的車尾門被打開，鄺港傑從該車車尾取出一個膠箱。其後，鄺港傑和鄺球打開AA車的右邊趟門，鄺港傑亦打開AA車的司機位車門。控方指，打開AA車門可遮掩兩車之間的視線。

鄺港傑致電母親著她往接蔡的女兒放學

鄺港傑之後在兩車之間遊走，又在附近打電話，控方指他嘗試致電母親李瑞香，著她接蔡的女兒放學。片段錄到他當時的說話，鄺港傑當時說：「你依家喺邊呀，我依家在邊呀.......你依家去接妹妹，你而家call的士，我叫你依家即刻去。」期間，鄺提到蔡女兒當時就讀學校的名字。

鄺港智在AA車下車時換成黑色上衣

控方指，鄺港智起初在AA車內。片段顯示，AA車的左邊趟門其後打開，鄺港智在AA車下車後，鄺港傑則登上AA車。鄺港智在新世紀廣場時身穿白色上衣，外加一件深色外套。他在龍尾村下車時，則身穿一件黑色上衣，沒有穿外套。

鄺港智出門時是穿白上衣及外套，到龍尾村時最後一個下車，並換上一件黑色上衣。(資料圖片)

鄺港智下車後在車外食煙

此外，片段錄音顯示鄺港傑曾向車內的鄺港智問：「呢度門安唔安全？」其後，鄺港傑又稱：「你食煙，扮食煙？」鄺港智下車後，曾在車外抽煙。

鄺港傑及鄺球疑似抬東西入屋

隨後，AA車的右邊趟門被拉開，鄺球走出屋外。控方指，從車尾倒影可見鄺球和鄺港傑疑似抬住一些重的東西入屋。

兩兄弟先後離開單位

片段顯示，鄺港智於下午3時45分左右步行離開龍尾村。控方亦指，鄺港傑於下午約4時，駕駛AA車離開龍尾村。

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