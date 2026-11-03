蔡天鳳案｜鄺港智漏夜往凱旋門　鄺母：快啲啦，下一步可能即刻嚟

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(3日）在高等法院續審，庭上繼續播放2023年2月21日傍晚，即蔡天鳳已失蹤後，鄺氏父子的行蹤片段。



影片所見，鄺氏三父子2023年2月21日下午一同回龍尾村後，各自離開單位，期間鄺港傑曾到大埔超級城，之後回加多利山及泊好車後，約晚上10時許與父親鄺球一同回龍尾村單位。而鄺球則在晚上8時許曾開車離開單位，之後與長子一同回去。

至翌日凌晨，在加多利山單位的鄺港智與母親李瑞香對話，李曾說：「快啲啦，下一步可能即刻嚟㗎喇……死啦，我好驚呀……」之後鄺港智便離開並乘的士到凱旋門。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺，但全部都承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

蔡天鳳於2023年2月21日失蹤。(網上圖片)

影片顯示鄺港智曾在基堤道上車

案件昨審理時，庭上播放多段閉路電視片段，包括蔡天鳳失蹤當天，即2023年2月21日的片段，片段顯示蔡於下午2時許，在加多利山登上鄺港傑駕駛AA字頭車牌的七人車，其後鄺港智亦在基堤道上車。該車和鄺球駕駛、VY字頭車牌的七人車，之後駛至龍尾村。控方指，從車尾倒影可見鄺球和鄺港傑疑似抬住一些重的東西入屋。

影片所見，鄺港傑2023年2月21日下午4時許離開龍尾村後，曾到大埔超級城。(資料圖片)

次被告鄺球曾於2023年2月21日傍晚8至10時離開龍尾村單位。(資料圖片)

鄺港傑曾在大埔超級城出現

控方今繼續播放涉案閉路電視片段，片段顯示鄺港傑於2023年2月21日下午約4時，在大埔超級城出現，並到停車場取車。而鄺港智則於同日下午5時許，在尖沙咀一店舖購買香煙。

鄺港傑與鄺球晚上十時許回龍尾村單位

片段亦顯示，鄺港傑於同晚7時許，駕駛AA字頭車牌的七人車，到加多利山。其後，他駕駛AA車離開加多利山，並把車泊在名逸居停車場。隨後，他則登上一部的士。

此外，鄺球於晚上8時左右駕駛VY字頭車牌的七人車，離開龍尾單位。於晚上10時，他開車和鄺港傑一同返回龍尾村單位。

第三被告鄺港智，於2023年2月22日凌晨乘的士到凱旋門，他離開加多利山單位前，曾與母親李瑞香對話。(資料圖片)

李瑞香(圖)與鄺港智的對話時曾說：「快啲啦，下一步可能即刻嚟㗎喇……死啦，我好驚呀……」（廖雁雄攝）

鄺港智凌晨離開加多利山前 其母稱好驚

於22日凌晨12時許，當時身處加多利山單位的鄺港智，和母親李瑞香談話。片段錄音顯示，李問：「幾時報㗎？」鄺港智回應：「依家囉。」李續問：「有冇車嚟接你。」鄺港智回應：「唔知呀......我啱啱同佢講完電話。」之後李說：「快啲啦，下一步可能即刻嚟㗎喇……死啦，我好驚呀……」鄺港智之後帶同一個袋，離開單位，並乘搭的士到凱旋門。

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