蔡天鳳案｜一文看進展　CCTV重組失蹤日2天經過　鎚仔檢鄺港智DNA

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），昨日（11月3日）在高等法院續審。控方在庭上繼續播放涉案閉路電視片段，重組各被告於案發當晚和之後兩天的行蹤。錄音揭露前家姑李瑞香在案發當晚與鄺港智在加多利山單位談話時，驚呼「死啦，我好驚呀」；閉路電視亦拍得有人在龍尾村村口垃圾桶三度棄置物件，以及鄺球在案發兩日後再到深水埗添購三把手鋸。



此外，政府化驗所法證專家出庭作供，證實在涉案鎚仔手柄上驗出的單一來源 DNA 與鄺港智完全吻合，隨機相符機率僅為 62 億分之一，且必須曾「用力揸住」一段時間才會留下。



【蔡天鳳案・專頁】

蔡天鳳。（網上圖片)

三名被告分別為：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）及前夫鄺港智（32歲，無業）。三人被控於2023年2月21日在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告均否認謀殺罪受審；但承認阻止合法埋葬屍體罪。

次被告鄺球，他是蔡天鳳的前家公。(資料圖片)

三父子案發當日下午至深夜行蹤

控方昨日接着播放案發當日（2023年2月21日）下午至深夜的閉路電視片段：

（案發前兩周閉路電視內容細節，見另稿）

（蔡天鳳失蹤當日閉路電視內容細節，見另稿）

下午4時至5時許：鄺港傑於下午約4時在大埔超級城出現，隨後前往停車場取車；而鄺港智則於同日下午5時許在尖沙咀一間店舖購買香煙。

晚上7時至8時許：鄺港傑於晚上7時許駕駛涉案 AA 字頭車牌的七人車抵達何文田加多利山單位。其後，他駕車離開加多利山，將該輛 AA 車停泊在荃灣名逸居停車場，隨後轉乘一部的士離開。與此同時，鄺球於晚上約8時駕駛 VY 字頭車牌的七人車離開大埔龍尾村涉案單位。

晚上10時：鄺球駕車接載鄺港傑一同返回龍尾村單位，該車在單位外停泊至翌日。

龍尾村兇案單位。（羅敏妍攝／資料圖片）

李瑞香與鄺港智案發後通話錄音曝光 龍尾村口垃圾桶三度棄置物件

至2月22日（案發翌日）凌晨12時許，身處加多利山單位的鄺港智與母親李瑞香談話，片段錄下兩人的對話內容：

李瑞香問：「幾時報㗎？」

鄺港智回應：「依家囉。」

李瑞香續問：「有冇車嚟接你？」

鄺港智回答：「唔知呀……我啱啱同佢講完電話。」

李瑞香隨即催促：「快啲啦，下一步可能即刻嚟㗎喇」，並驚呼：「死啦，我好驚呀。」

對話結束後，鄺港智帶同一個袋子離開加多利山單位，乘坐的士前往九龍站凱旋門。

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

同日（22日）清晨約6時，閉路電視拍得鄺球與鄺港傑在龍尾村單位外現身。停泊於門外的涉案 VY 車尾箱被打開，鄺港傑把一些東西放入車尾箱。鄺球隨後登上司機位，鄺港傑則由右邊趟門上車，其後 VY 車駛離現場。

VY 車駛至龍尾村村口停下，而片段顯示有一名人士先後三次將物件，放入大型垃圾桶內。控方在庭上起初稱是鄺港傑將物件放入垃圾桶，惟暫委法官指出，控辯雙方的同意案情中僅以「一個人」來描述該情況，控方遂修訂陳詞為「一個人」把物件放入垃圾桶。法官亦向陪審團提醒，控辯雙方並未同意該些放入垃圾桶的物件是否來自 VY 車，相關事實交由陪審團自行衡量判斷。

首被告鄺港傑，他是蔡天鳳的大伯。(資料圖片)

鄺港智尖沙咀提走名錶現金 鄺球深水埗再購三把手鋸

另有片段顯示，鄺港傑於早上約6時40分返回葵涌尚文苑住所，其後駕駛 AA 車離開；鄺球於同日早上7時許亦一度駕駛 VY 車到達尚文苑，逗留約一個多小時後駕車離去。

同日下午約1時，鄺港智離開九龍站凱旋門。控方指出，鄺港智當天前往尖沙咀領取手錶及現金，庭上播放他與「貴族鐘錶」職員陳亮恒在尖沙咀金馬倫道交收的閉路電視片段。

此外，閉路電視紀錄顯示，鄺球於2月23日下午前往深水埗購買了三把手鋸，隨後駕駛 VY 車返回大埔龍尾村單位。

總化驗師衛永剛博士指鎚柄上找到單一的DNA樣本，並與鄺港智的基因圖完全吻合，認為找到相同DNA的人，機會率是好低好低。(朱棨新攝)

涉案鎚仔手柄驗出鄺港智DNA 專家：須用力揸住或摩擦一段時間

政府化驗所總化驗師、DNA專家證人衛永剛博士下午出庭作供。衛博士指於2023年2月曾前往大埔龍尾村涉案單位協助蒐證，並就檢取哪些物品向在場警員提供專業意見，證物其後送交政府化驗所檢驗。

衛指出，在涉案檢獲的鎚仔手柄上發現了 DNA，經分析比對後，證實該 DNA 與第三被告鄺港智的 DNA 圖譜完全吻合，由此推斷手柄上的 DNA 有可能來自鄺港智。

衛進一步解釋，該基因特徵的「隨機相符機率」為 62 億分之一，即隨機挑選一人、而該人並非鄺港智卻擁有相同 DNA 的機率，為 62 億分之一，衛在庭上形容該機率「真係好低好低」。

被問及鄺港智是否必須曾使用及握住鎚仔手柄才會留下該 DNA，衛給予肯定答覆，解釋若要成功轉移 DNA，「要有啲力揸住或有啲磨擦」，而且接觸必須持續「一啲時間」，直言：「唔可以話掂一掂，就可以 DNA 傳咗過去嗰度」；控方追問是否需要力度及時間才能在物件表面留下 DNA，衛博士表示同意。

衛補充，鎚仔手柄上套取到的 DNA 屬於單一來源，經比對首被告鄺港傑及次被告鄺球的 DNA 後，已確定完全排除手柄上的 DNA 來自二人。

【蔡天鳳案・專頁】

庭上播閉路電視影片細節

各證人供詞一文看清

譚澤均作供一文看清

譚方駿作供一文看清

蔡母作供一文看清