蔡天鳳案｜一文看進展 CCTV重組失蹤日2天經過 鎚仔檢鄺港智DNA
名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），昨日（11月3日）在高等法院續審。控方在庭上繼續播放涉案閉路電視片段，重組各被告於案發當晚和之後兩天的行蹤。錄音揭露前家姑李瑞香在案發當晚與鄺港智在加多利山單位談話時，驚呼「死啦，我好驚呀」；閉路電視亦拍得有人在龍尾村村口垃圾桶三度棄置物件，以及鄺球在案發兩日後再到深水埗添購三把手鋸。
此外，政府化驗所法證專家出庭作供，證實在涉案鎚仔手柄上驗出的單一來源 DNA 與鄺港智完全吻合，隨機相符機率僅為 62 億分之一，且必須曾「用力揸住」一段時間才會留下。
三名被告分別為：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）及前夫鄺港智（32歲，無業）。三人被控於2023年2月21日在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告均否認謀殺罪受審；但承認阻止合法埋葬屍體罪。
三父子案發當日下午至深夜行蹤
控方昨日接着播放案發當日（2023年2月21日）下午至深夜的閉路電視片段：
（案發前兩周閉路電視內容細節，見另稿）
（蔡天鳳失蹤當日閉路電視內容細節，見另稿）
下午4時至5時許：鄺港傑於下午約4時在大埔超級城出現，隨後前往停車場取車；而鄺港智則於同日下午5時許在尖沙咀一間店舖購買香煙。
晚上7時至8時許：鄺港傑於晚上7時許駕駛涉案 AA 字頭車牌的七人車抵達何文田加多利山單位。其後，他駕車離開加多利山，將該輛 AA 車停泊在荃灣名逸居停車場，隨後轉乘一部的士離開。與此同時，鄺球於晚上約8時駕駛 VY 字頭車牌的七人車離開大埔龍尾村涉案單位。
晚上10時：鄺球駕車接載鄺港傑一同返回龍尾村單位，該車在單位外停泊至翌日。
李瑞香與鄺港智案發後通話錄音曝光 龍尾村口垃圾桶三度棄置物件
至2月22日（案發翌日）凌晨12時許，身處加多利山單位的鄺港智與母親李瑞香談話，片段錄下兩人的對話內容：
李瑞香問：「幾時報㗎？」
鄺港智回應：「依家囉。」
李瑞香續問：「有冇車嚟接你？」
鄺港智回答：「唔知呀……我啱啱同佢講完電話。」
李瑞香隨即催促：「快啲啦，下一步可能即刻嚟㗎喇」，並驚呼：「死啦，我好驚呀。」
對話結束後，鄺港智帶同一個袋子離開加多利山單位，乘坐的士前往九龍站凱旋門。
同日（22日）清晨約6時，閉路電視拍得鄺球與鄺港傑在龍尾村單位外現身。停泊於門外的涉案 VY 車尾箱被打開，鄺港傑把一些東西放入車尾箱。鄺球隨後登上司機位，鄺港傑則由右邊趟門上車，其後 VY 車駛離現場。
VY 車駛至龍尾村村口停下，而片段顯示有一名人士先後三次將物件，放入大型垃圾桶內。控方在庭上起初稱是鄺港傑將物件放入垃圾桶，惟暫委法官指出，控辯雙方的同意案情中僅以「一個人」來描述該情況，控方遂修訂陳詞為「一個人」把物件放入垃圾桶。法官亦向陪審團提醒，控辯雙方並未同意該些放入垃圾桶的物件是否來自 VY 車，相關事實交由陪審團自行衡量判斷。
鄺港智尖沙咀提走名錶現金 鄺球深水埗再購三把手鋸
另有片段顯示，鄺港傑於早上約6時40分返回葵涌尚文苑住所，其後駕駛 AA 車離開；鄺球於同日早上7時許亦一度駕駛 VY 車到達尚文苑，逗留約一個多小時後駕車離去。
同日下午約1時，鄺港智離開九龍站凱旋門。控方指出，鄺港智當天前往尖沙咀領取手錶及現金，庭上播放他與「貴族鐘錶」職員陳亮恒在尖沙咀金馬倫道交收的閉路電視片段。
此外，閉路電視紀錄顯示，鄺球於2月23日下午前往深水埗購買了三把手鋸，隨後駕駛 VY 車返回大埔龍尾村單位。
涉案鎚仔手柄驗出鄺港智DNA 專家：須用力揸住或摩擦一段時間
政府化驗所總化驗師、DNA專家證人衛永剛博士下午出庭作供。衛博士指於2023年2月曾前往大埔龍尾村涉案單位協助蒐證，並就檢取哪些物品向在場警員提供專業意見，證物其後送交政府化驗所檢驗。
衛指出，在涉案檢獲的鎚仔手柄上發現了 DNA，經分析比對後，證實該 DNA 與第三被告鄺港智的 DNA 圖譜完全吻合，由此推斷手柄上的 DNA 有可能來自鄺港智。
衛進一步解釋，該基因特徵的「隨機相符機率」為 62 億分之一，即隨機挑選一人、而該人並非鄺港智卻擁有相同 DNA 的機率，為 62 億分之一，衛在庭上形容該機率「真係好低好低」。
被問及鄺港智是否必須曾使用及握住鎚仔手柄才會留下該 DNA，衛給予肯定答覆，解釋若要成功轉移 DNA，「要有啲力揸住或有啲磨擦」，而且接觸必須持續「一啲時間」，直言：「唔可以話掂一掂，就可以 DNA 傳咗過去嗰度」；控方追問是否需要力度及時間才能在物件表面留下 DNA，衛博士表示同意。
衛補充，鎚仔手柄上套取到的 DNA 屬於單一來源，經比對首被告鄺港傑及次被告鄺球的 DNA 後，已確定完全排除手柄上的 DNA 來自二人。