郵政改合約制｜政府研優先聘用受影響者　並提供轉職系試任期

香港郵政連續8年虧損，200名過試用期的郵務員及郵差無得「轉正」，改2年合約續聘，惹來工會猛烈批評，政府承諾會盡量協助員工。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，局方正研究優先聘用該批轉型員工，並為轉考其他職系者，提供比照實任公務員的試任期。倘試任未合標準者可保留原有崗位；若成功轉職，則可維持現有薪酬水平。



李家超關注郵政改革震盪 責成公務員事務局做好過渡支援

香港郵政今年8月中宣布，暫不會向今年9月份試用期滿的郵務員及郵差發出長期聘用條款，改為提供為期兩年的公務員合約，惹來公務員團體狠批。香港政府華員會會長蔡冠龍質疑，「兩年（合約期）之後點算呢，其實幾乎等同『炒魷』，只係兩年通知期，咁樣做法對郵政改革冇好處。」

行政長官李家超8月底落區探訪後會見傳媒時表示，香港郵政必須改革，政府需時研究改革方案，「過渡期有特別安排在所難免」，已要求香港郵政及公務員事務局「可以嘅話盡量協助員工」，處理過渡安排。

公務員事務局局長楊何蓓茵。（楊凱力攝）

楊何蓓茵提兩安置方案：研轉職試任期且保留現職薪酬

楊何蓓茵今日表示，受影響員工主要提出兩大訴求，局方認為合情合理。局方正研究優先聘用該批轉型員工，並為轉考其他職系者，提供比照實任公務員的試任期。倘試任未合標準者可保留原有崗位；若成功轉職，則可維持現有薪酬水平。當局將於短時間內公布安排。