郵政改革｜星、日、英仍需補貼　丹麥進取廢郵政？

【01政策分析】郵政署於1995年轉為營運基金，由當時的效率促進專員霍文（Robert Footman）出任署長。其後的陸炳泉、蔣任宏兩任署長都是在署內「土生土長」，由二級助理郵務監督逐級晉升。2006年譚榮邦接任，連同隨後的張雲正、丁葉燕薇、梁松泰、朱曼鈴、戴淑嬈，莫一不是政務官出身。隨着戴淑嬈退休在即，政府公布吳文傑將於9月26日接任郵政署長。



食環署前署長吳文傑將於下月底出任郵政署長。（廖雁雄攝）

吳文傑是首長級甲級政務官（D6），原任食物環境衞生署署長，今年6月卸任時政府並未公布其去向，外界已有猜測。同一個月，立法會議員梁美芬詢問當局有否研究包括德國、日本及新加坡等地郵政機構推動商業化或民營化改革的經驗，以評估香港郵政現行營運模式是否能配合市場發展需要。商務及經濟發展局局長丘應樺回覆表示，會與香港郵政檢討以哪一種最適合的方式提供公共郵政服務，參考各地郵政機關的營運模式，盡快提出具體及可行方案。

新加坡郵政私有化逾30年 郵局網絡獨立規劃

新加坡郵政可以說是私營化的先行者，於1992年脫離新加坡電信局而註冊獨立。新郵當時管理800多個郵政據點，從700多個郵筒收集信件，後來又在新加坡郵政中心配備全自動化的分揀設施。2007年新加坡在新郵作為「公共郵政持牌人」（PPL）之外，引入「郵政服務營運商」（PSO），前者承擔普及服務責任（USO），後者可以選擇特定領域來營運，以市場邏輯商業競爭。

時至今日，新郵同樣面對信件需求式微、電商市場增長等變化，去年重組架構，以物流、郵局及物業三個部門規劃業務。物流與信件部門涵蓋國內外郵件與包裹業務，包括電商物流，最新年度營運虧損610萬新加坡元（3750萬港元），遠差於前一年度的3580萬新加坡元（2.2億港元）利潤。郵局網絡成為獨立業務板塊，方便評估其財務表現與轉型進度。雖然仍然營運虧損，但大幅收窄至1,070萬新加坡元（6580萬港元），其中包括將43間郵局減至40間。不論是為新加坡電訊提供持股者支援，或是作為DHL的投遞點等，郵局都能帶來收入。物業部門主要是租金收入，營運利潤4520萬新加坡元（2.8億港元），足以令到新加坡郵政整體盈利。

日本6月立法 用政府股息收入補貼郵局營運

在新加坡引入商業競爭的同年，日本郵政公社私有化為日本郵便，以「由官轉民」為口號，尤其打算將日本郵政持有的郵貯銀行和簡易保險股權出售，以民營追求更高效率。然而，日本郵便同樣面對需求下跌、市場競爭等挑戰，已經連續三年出現赤字，而且估計未來三年仍然要虧蝕。

日本郵政。（Getty）

今年6月日本參議院通過《改正郵務民營化法》，規定日本郵政必須維持郵貯銀行和簡易保險至少三分之一股權，以收益支撐整體經營。具體而言，日本郵政原本分派給政府的股息收入，用以設立「交付金制度」，每年向日本郵便補貼650億日圓（3.2億港元），以支持全國2.4萬間郵局的營運。郵局被定位成基礎設施，法案列明，日本郵便的法定本業是地方政府的窗口業務（如發放戶籍謄本、行政手續等）。

英國郵政與郵局分家 丹麥終止派信服務

至於2012年走向私營化的英國，採取的是郵政和郵局分家。皇家郵政（Royal Mail）獨立上市，母公司IDS去年更被捷克資本併購。隨着信件數量大減，皇家郵政的平均派遞成本同樣愈來愈高，近年虧損數億英鎊。英國通訊管理局（Ofcom）去年放寬規定，一級信件維持星期至六每日派送，但郵費較低的二級信件改為一周五天隔日送遞，預計每年節省2.5億至4.25億英鎊（26億至45億港元）。他們收集的意見顯示，大多數信件並不急於要每日派遞，民眾更加希望的是郵費不要加價。

英國郵局由政府商業及貿易部持有，但商業化營運，員工不是公務員。全國11500間郵局的數目難以減少，因為按照規劃標準，99%人口要在三英里以內有一間郵局，90%在一英里以內。政府在2025至26年度提供8300萬英鎊（8.8億港元）支持維持郵局的成本，隨後三個年度提供1.8億英鎊（19億港元），期望補助可以愈來愈少，雖然目前並不要求郵局實現完全的財政獨立。商業及貿易部將監督郵局轉型，主打公共事業繳費服務、自助服務設備、引入包裹櫃、提取和存入現金等。

萬國郵政聯盟位於瑞士日內瓦的總部。（UPU FB）

相比新加坡、日本和英國都要「進取」的是丹麥。當地的信件由2020年的1.96億件降至2025年的9000萬件，丹麥郵政自2020年以來一直由政府補貼，2023年所需的是1.5億丹麥克朗（1.8億港元）。去年12月30日派送了最後一封信件後，丹麥郵政結束信件派遞，專注於包裹物流。丹麥作為萬國郵政聯盟（UPU）之一，現在提供USO的方式完全靠商業市場，政府要求經營郵政業務的公司以全國統一價格提供至少一項信件送遞服務。DAO接手後，將派信整合到原本的報紙、雜誌及包裹配送網路，共享固定物流成本。視障人士、偏遠居民的郵政服務，政府資助提供。

萬國郵聯認為丹麥的案例說明，「保障郵政服務」不等於「保護傳統郵政公司」，鼓勵各郵政機關及早調整服務標準，整合信件與包裹物流，既要保障所有人都得到基本服務，同時達致財政可持續。

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