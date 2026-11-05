apm3婦人打架案　內地女被告稱：忍了好久才打　最終准守行為

觀塘apm商場今年8月發生3名女子打架事件，事件的相關影片在網上瘋傳，案件（KTCC 1775/2026）今（5日）在觀塘裁判法院再提訊。



被拍到曾推撞及掌摑女童的六旬婦，與女童的內地母親均認罪，老婦從事保險業的女兒，則准簽保守行為。惟內地婦徐洋在認罪途中，突要求也准她簽保守行為，又稱：「我確實有打阿婆，但我忍了好久才打。」

法庭曾一度押後處理。徐之後由當值律師代表，律師代徐申請撤回認罪答辯及定罪，獲李官批准，並准徐與老婦女兒一樣，以一千元簽保，守行為12個月處理。



早前網上流傳片段指觀塘apm大堂有3名婦人涉嫌打架。（Threads@one_mushroooom）

來自內地的女被告徐洋，認罪後中途改其答辯，最終亦准守行為。(陳蓉攝)

首被告梁麗霞(左)及第三被告吳嘉媛。(黃寶瑩攝)

首被告梁麗霞(左)及第三被告吳嘉媛(右)。(黃寶瑩攝)

3名女被告今早在觀塘法院應訊。(黃寶瑩攝)

梁認襲擊女童判囚20天及罰款3千元

3名女被告：梁麗霞（69歲，退休人士）、徐洋（34歲，無業，持雙程證）及吳嘉媛（34歲，保險從業員），同被控1項在公眾地方打鬥罪。梁和吳為母女。打鬥罪指，3人被控於2026年8月26日，在香港觀塘道418號創紀之城第5期apm中庭參與非法打鬥。梁另被控1項普通襲擊罪，指她在同日同地襲擊楊姓女童。3人各准以5000元保釋，期間不准返回apm及接觸控方證人。持雙程證的女童母另不得離港及與女兒討論案情。梁今承認公部罪名。

梁承認公眾地方打鬥，及普通襲擊兩罪，官指襲擊罪對女童構成傷害，判梁入獄20天及罰款3000元。徐原本認承認公眾地方打鬥罪，但認罪中途要求也准她簽保守行為，最終徐及吳均准簽保守行為。

徐稱忍了好久才打

徐認罪後聽畢案情後稱，不同意部份案情，又稱：「我的女兒沒有打她(梁)的孫子，是她(梁)一直罵我女兒。」李官指，案情並沒有提及兩位小朋友的爭執，但徐表示案情提及其女兒打梁的孫子，又稱：「我確實有打阿婆，但我忍了好久才打。」

李官遂押後案件，徐其後有當值律師代表，律師並代表徐撤回認罪及答辯，李官最終亦准徐與吳一樣以1000元簽保守行為1年。