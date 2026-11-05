apm三女子打鬥事件　老婦認打女童母女並道歉　判囚20日兼罰款

觀塘apm商場早前發生3名女子疑因小童爭玩遊戲設施而打鬥事件。網上影片拍到一名老婦疑曾推撞及掌摑一名女童。三人其後因涉打鬥被捕，老婦今(5日) 就案件（KTCC 1775/2026）認公眾地方打鬥及普通襲擊等兩罪，被判囚20日及罰款3000元。



案情透露，老婦被捕後曾稱：「個𡃁妹蝦我個孫……」她認罪並向公眾及涉案的內地母女道歉，又透露其任職保險業的女兒已失去工作，她已感到非常後悔。

裁判官李志豪稱，考慮被告認罪和悔意，亦沒有逃避責任，就在公眾地方打鬥一罪，罰款3千元，但就襲擊女童的罪名，李官指女童當時沒有攻擊梁，亦無能力還手，認為案件對女童心理構成傷害，認為監禁無可避免。



另兩被告准簽保守行為

3名女被告：梁麗霞（68歲，退休人士）、徐洋（34歲，無業，持雙程證）及吳嘉媛（34歲，保險從業員），同被控1項在公眾地方打鬥罪。梁和吳為母女。打鬥罪指，3人被控於2026年8月26日，在香港觀塘道418號創紀之城第5期apm中庭參與非法打鬥。梁另被控1項普通襲擊罪，指她在同日同地襲擊楊姓女童。梁承認兩項罪名被判囚罰款，徐及吳准以1000元簽保守行為12個月。

首被告梁麗霞(左)認兩罪被判囚20天及罰款3000元，她的女兒吳嘉媛則准守行為。(黃寶瑩攝)

來自內地的女被告徐洋，認罪後中途改其答辯，最終亦准守行為。(陳蓉攝)

兩童玩籃球遊戲爭執

案情指，在2026年8月26日，案發於apm中庭的公眾地方，該範圍有閉路電視覆蓋。當時該處設置了給兒童玩樂的籃球遊戲。梁及吳是母女。

徐先動手摑梁一巴 梁有還手

當天下午4時40分，梁和吳當時帶同吳的兒子遊玩，徐亦帶同其女兒遊玩，三人互不認識。期間兩名兒童因爭籃球有爭執，梁和徐互相指控，及後徐先摑了梁一巴掌，梁再襲擊徐的頭部，吳衝向徐，二人其後互相用手打對方。此時梁推了及掌摑了楊姓女童一下，令她跌倒在地上，吳其後報警。

3名女子2026年8月26日在觀塘apm大堂因小朋友的爭執，發展成3名成年人的混戰。（Threads@one_mushroooom）

梁被捕稱：個𡃁妹蝦我個孫

三人被捕，梁和吳承認因衝動犯案，梁在警誡下指：「個𡃁妹蝦我個孫，我咪推佢同打佢塊面一下，教訓下佢。」徐則表示：「因為那個女人拉住我，我才用手抓傷她。」吳稱：「因為佢打我媽先，所以我先還手。」

醫療報告顯示，梁的右臂及臉部有傷，徐的右臂觸痛及有1厘米表皮擦傷。涉案女童的右面頰發紅。

徐稱忍了好久才打

李官再三確認徐不需要法律代表，徐聽畢案情後，表示部分不同意案情：「我的女兒沒有打她的孫子，是她一直罵我女兒。」李官指，案情並沒有提及兩位小朋友的爭執，但徐表示案情提及其女兒打梁的孫子，又稱：「我確實有打阿婆，但我忍了好久才打。」

徐確認案情時才提出也想守行為

李官遂押後案件，三人其後同意案情及認罪，吳的案件遂以簽保守行為處理，徐提出想以同樣方式處理，並表示會找律師代表。李官於是再押後徐的案件，最終亦准她守行為。

梁求情時透露女兒已失去工作

梁的律師求情時指，梁現年69歲，已退休，是家庭主婦，孫子現年3歲，梁的生活費由吳負責。本案在社會上有很大迴響，吳亦因此失去了工作。梁現已非常後悔當天因一時衝動，襲擊該女童，願向公眾，徐及女童衷心致歉，望法庭從輕發落。

官考慮本案對女童心理構成傷害須判監

李官判刑時指，被告認罪，願意道歉，有悔意，沒有逃避責任，就「在公眾地方打鬥」一罪，以罰款3千元處理，惟受傷女童當時沒有攻擊梁，亦沒有能力還手，除表面傷勢外，本案對其心理亦構成傷害，監禁無可避免，判囚20天。