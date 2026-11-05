筲箕灣食水現黑色雜質　水務署：屬瀝青惟化驗符合標準　無礙健康

筲箕灣道潤民商業中心對開一地盤上周二（10月27日）有工人疑意外鑿穿水管，水務署隨即派員搶修，同日晚上9時半起，筲箕灣及部分西灣河用戶的食水供應陸續恢復，惟近日網上有不少居民反映，供水恢復後，食水含大量黑色點狀的雜質，部分人家中使用的濾芯迅速變黑。



水務署回覆確認有接獲相關查詢，已即時派員到場視察及跟進，包括協助清洗大廈的食水貯水缸等，經處理後現場供水已回復清澈，區內供水出現沉積物的情況亦逐步減少。至於黑色雜質為何物，水務署指，是源自政府供水系統上游採用瀝青作為內壁保護層的鋼管，但據食水樣本化驗結果，所有樣本均符合《香港食水標準》，不影響市民健康。



筲箕灣道潤民商業中心對開一地盤上周二（10月27日）有工人疑意外鑿穿水管，水務署隨即派員搶修。（資料圖片/黃偉民攝）

近日網上有不少居民反映，供水恢復後，食水含大量黑色點狀的雜質，部分人家中使用的濾芯迅速變黑。（社交平台截圖）

近日網上有不少居民反映，供水恢復後，食水含大量黑色點狀的雜質。（社交平台截圖）

上月27日，筲箕灣道潤民商業中心對開一地盤有路政署承建商工人疑意外鑿穿水管，水務署其後派員維修，同日晚上9時半起，筲箕灣及部份西灣河用戶的食水供應陸續恢復。惟近日網上有不少居民反映，供水恢復後，食水含大量黑色點狀的雜質，部份人家中使用的濾芯迅速變黑；也有居民說飲用該些食水後喉嚨痛、以食水洗臉後皮膚變差。

稱龐大涉龐大複雜供水管網 沖洗或揚起系統內沉積物

水務署回覆指，當日的搶修工程結束並恢復供水前，需要先沖洗分配水管，但由於是次在筲箕灣及西灣河一帶的停水事故涉及龐大而複雜的供水管網，因此沖洗過程中因水流和水壓變化，或可能會揚起政府供水管網或大廈內部供水系統內的沉積物，導致個別用戶的用水在恢復供水初期可能會出現有微量沉積物的情況。

署方說，在恢復供水的同時，已預先透過社交平台，建議用戶先移除水龍頭隔篩，並持續開啟水龍頭數分鐘，待水質回復清澈再裝回隔篩使用。

近日網上有不少居民反映，供水恢復後，食水含大量黑色點狀的雜質，部分人家中使用的濾芯迅速變黑。（社交平台截圖）

筲箕灣東大街、西灣河街及愛秩序灣一帶受影響

水務署也確認，截至11月4日，有接獲筲箕灣東大街、西灣河街及愛秩序灣一帶用戶食水出現微量沉積物的查詢，已即時派員到場視察及跟進，包括為受影響用戶沖洗水錶、向用戶及屋苑管理處提供技術支援、協助清洗大廈的食水貯水缸、沖洗內部供水系統及清理沙隔等。經處理後，現場的供水已回復清澈，而區內供水出現沉積物的情況亦逐步減少。

署方又說，事件發生後，已即時在政府供水網絡，以及在區內大廈的內部供水系統位置抽取食水樣本進行化驗。化驗結果顯示，部份食水樣本中含有微量沉積物，當中包括屬惰性物質的瀝青。

調查結果反映食水中的黑色沉積物，是源自政府供水系統上游採用瀝青作為內壁保護層的鋼管，因是次筲箕灣道水管維修後的沖洗過程中被揚起，並帶到下游的供水網絡，惟所有樣本均符合《香港食水標準》，顯示食水不會影響市民健康。

2026年10月27日，筲箕灣爆水管，西灣河至香島一帶停水，水務署派出水車。（黃偉民攝）

2026年10月27日晚上約7時半，水務署工程團隊已接駁喉管。（梁偉權攝）

加強沖洗區內政府喉管及濾網

因應有關情況，水務署已加強沖洗區內相關政府喉管及濾網，並已就事件與區內大廈管理處保持緊密聯繫，亦按大廈需要在附近放置水車及水箱以提供臨時供水服務。此外，署方也會協助有需要的大廈於其內部供水系統安裝濾網，並再次建議用戶如食水在喉管內停留了一段時間，應先把水龍頭開啟一段時間，待來水清澈後才作飲用。署方會持續派員跟進區內有關水質的個案。

有關該地段水管改善工程，水務署指已於2025年10月展開，現正於沿耀興道近興東邨至太寧街一帶敷設臨時喉管，並爭取於今年年底進行臨時接駁，以替代該段採用瀝青的水管；至於後續的永久供水喉管改善工程則預計於2028年1月竣工。