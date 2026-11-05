周慧賢被殺案　法醫指死者身中逾40刀　其中一刀由下而上刺傷背部

瑜伽導師周慧賢在2022年6月，被發現身中逾40刀，伏屍在尖沙咀麗思卡爾頓酒店房內，其前男友勞浚銘涉嫌謀殺案（HCCC148/2024）今（5日）在高等法院續審。



法醫英浩雲出庭作供，他指周身上有42至43處傷口，其中一處是遭受從後襲擊，由下而上刺傷背部造成，其他傷勢則集中在身體側及背部，反映事主當時身體捲曲，處於被動防禦狀態，其死因為胸部 、腹部和四肢的 銳器創傷造成的大量出血。



被告勞浚銘（洋名Alex，被起訴時28 歲）被控一項謀殺罪。控罪指，被告於 2022年6月29日至6月30日期間，於香港尖沙咀麗思卡爾頓酒店一房間內謀殺女子周慧賢。

法醫指女死者周慧賢身中42至43刀，分佈在其臉部、頸部、軀幹及四肢。(網上圖片)

法醫英浩雲推斷當時死者姿勢如胎兒般捲曲，處於被動防禦狀態。(陳蓉攝)

屍體發現時料已死24至36小時

衞生署衞生防護傳染病處港口衞生科主任、法醫英浩雲供稱，在2022年7月1日，他曾到涉案酒店房間進行初步檢驗。死者當時是半俯臥狀態，已出現屍僵，考慮到各項影響因素後，他判斷死者在24至36小時前死亡。

傷口主要集中身體左側和背部

同月5日，英為屍體進行解剖。報告指出，死者身上有42至43處利器傷口，分佈在她的臉部、頸部、軀幹及四肢，主要集中在其左側和背部。驗屍報告指，其死因為胸、腹及四肢被銳器刺傷導致大量出血。

周慧賢的屍體被發現在酒店房的浴室。（資料圖片)

事主遇襲時處於被動防禦狀態

英又指，從死者身體的傷勢分佈可見，她身上有一處的傷口是遭受從後襲擊、由下而上造成，其他則集中於左邊身軀，腹部的傷勢相對較少，以此推斷當時死者姿勢如胎兒般捲曲，處於被動防禦狀態。而就銳器插入傷口的角度可見，上述傷口是獨立及重要的傷口，其他則是處於另一階段襲擊造成，但並非廣泛、胡亂或漫無目的。

屍體曾經浸水屍斑不明顯

英在辯方盤問下確認，他曾檢查死者屍斑。他解釋，屍斑是因液體積聚造成，但因本案死者大量失血，屍體曾經浸水，因此其身上的屍斑並不明顯，故其判斷亦主要依賴屍僵及體溫。他又指，屍斑亦可反映出屍體是否曾被移動，但就本案而言，透過現場環境亦可得出結論。