學生輔助會告職員｜CEO上立法會擬申3.8億建新大樓　遭議員質問

早前捲宿舍管理風波的受津助社福機構學生輔助會，擬用超過3.77億元，於油塘鯉魚門徑建19層高的新綜合服務大樓，將向立法會財委會申請撥款。立法會福利事務委員會周一（9日）開會討論，多名議員關注機構管理及員工士氣問題。勞工及福利局副局長何啟明指，社署仍正調查有關投訴；機構行政總裁鄭婷欣稱，已改變和服務使用者及員工的溝通。

《香港01》及多間傳媒報道學生輔助會管理風波後，機構入稟控三名職員洩密，又要求交出獲資料的傳媒身份。機構主席駱文輝、行政總裁鄭婷欣出席會議時，被記者問及事件，無回應任何問題。



學生輔助會主席駱文輝(右）、行政總裁鄭婷欣（中）出席立法會福利事務委員會會議，無回應記者提問。（湯致遠攝）

主席、行政總裁現身立法會 面對記者問題零回應

學生輔助會營運荷蘭宿舍、石壁宿舍、兒童之家等兒童照顧服務，每年單計整筆撥款就已收約8000萬元政府資助。

立法會福利事務委員會周一（9日）討論學生輔助會擬用超過3.77億元，於油塘鯉魚門徑建新綜合服務大樓事宜。學生輔助會主席駱文輝、行政總裁鄭婷欣出席會議，無回應記者任何關於管理及法律訴訟的問題。

學生輔助會主席駱文輝(左二）、行政總裁鄭婷欣（右二）出席立法會福利事務委員會會議。（湯致遠攝）

擬申撥款建新大樓 預耗3.77億元

學生輔助會總部及荷蘭宿舍大樓原位於觀塘道485號，曾於2013年申請「私人土地作福利用途特別計劃」重建，後又配合「觀塘綜合發展項目」政府於有關地段興建公務員學院的計劃，交還地皮以換取一幅油塘鯉魚門徑的政府用地。

鯉魚門徑用地現時為露天停車場及公廁，學生輔助會擬於該用地興建19層高的新大樓。重置總部、荷蘭宿舍，拓展兒童之家、嚴重智障人士宿舍等服務。新大樓主體建造工程費用約為3.77億元，將向立法會財委會申請撥款並展開工程，目標在三年半內完成。學生輔助會早前已獲獎券基金撥款，支付聘請顧問及前期工程等費用，核准補助金總數超過3,140萬元。

據勞福局及社署提交的文件，學生輔助會及其聘用的顧問公司將負責監督承建商施工，社署指會密切留意工程進度，建築署則擔任社署的技術顧問。

立法會選委會界別議員陳永光在會議問及，政府有否評估學生輔助會的管理能力，是否足以確保使用者能得到適切的照顧服務。（湯致遠攝）

多名議員關注管理問題

立法會選委會界別議員陳永光在會上指，學生輔助會擬在新建的大樓拓展更多元化服務，問及學生輔助會如何做好行政管理工作，政府又有否評估機構的管理能力，是否足以確保使用者能得到適切的照顧服務。

香港學生輔助會行政總裁鄭婷欣針對準備拓展的嚴重智障人士宿舍、展能中心服務，回應稱機構過去70年恪守社署制定的服務質素標準，明白並重視服務質素及監察的重要性，有豐富經驗制定及執行、定期檢討相關服務政策，確保管理層及員工有據可依地執行服務。社會福利署助理署長（策劃及發展）陳淑華指，會按現行條例及服務協議監察機構的服務。

勞工及福利局副局長何啟明指，社署仍正調查投訴，現時希望「大家可以一條心為香港弱勢社群做更加多福利」。（湯致遠攝）

陳永光追問，指是因見學生輔助會近日有負面報道，才提出行政管理相關的提問，問機構有無策略性營運如此大的項目，以達致聲稱的服務。

勞工及福利局副局長何啟明指，雖然會先撥款予學生輔助會興建設施，但不代表會一直營運下去，社署會透過牌照科監察機構的服務及表現。

社會福利署助理署長（策劃及發展）陳淑華指，會按現行條例及服務協議監察機構的服務。（湯致遠攝）

投訴屬實會否影響重建？ 勞福局：言之尚早

社署早前指，有收到關於該機構運作的投訴，已按既定機制轉交整筆撥款獨立處理投訴委員會作嚴肅跟進。

勞工界議員周小松問，如調查後投訴屬實，當局向該機構實施嚴厲處分，會否影響重建計劃，勞工及福利局首席助理秘書長（福利）程中湛指，需等調查結果，認為現時言之尚早。

何啟明應福利事務委員會主席管浩鳴要求，舉例指過去最嚴重的處分包括發警告信、暫停機構投標，或不再與涉事的社福機構續約，但指「我諗香港都未試過去到咁嚴重嘅」。

學生輔助會行政總裁鄭婷欣回應稱，有積極改善和服務使用者及員工的溝通。（湯致遠攝）

議員關注員工士氣 鄭婷欣：已積極改善溝通

議員鄧家彪就關注，學生輔助會捲入的問題，涉管理層和員工之間的矛盾，指「社福界做的是人的服務」，而機構提供的服務更涉支援青少年，認為士氣和互信好重要

何啟明重申，社署正調查學生輔助會的相關投訴，如發現有違反現行制度會處理，現時希望「大家可以一條心為香港弱勢社群做更加多福利」。

學生輔助會行政總裁鄭婷欣回應稱，重視服務使用者、同工及同事意見，有積極改善溝通，過往執委會會通過突擊巡查方式，與前線溝通，現時已新增預約會面的途徑。

學生輔助會透過交還地皮取得一幅油塘鯉魚門徑政府用地，擬興建19層高的新大樓。（湯致遠攝）

部份新服務不涉公帑資助 質疑機構能力

議員梁文廣指，學生輔助會近日捲入的爭議涉及機構財政，現時新大樓拓展的服務，部份不涉公帑資助，為機構自負盈虧提供，問當局有無審視機構的營運情況，是否適合拓展新服務，使用三億元公帑建大樓後會否「得物無所用」。

何啟明回應指，社署審慎審批新增項目，知道機構有經驗和信心才會批准拓展。

學生輔助會擬申請立法會撥款興建新大樓，預計主體工程費約3.77億元，圖為新大樓的構思透視圖。（立法會文件）

入稟控員工洩密 要求交記者資料

學生輔助會早前捲管理風波，被宿舍宿生、職員指控人手流失嚴重、削減資源、膳食費等多項管理問題，《香港01》、《集誌社》及《東周刊》均有作相關報道，但刊出後半個月，機構入稟控三名職員洩密。高等法院周五（6日）上午以不公開的內庭聆訊處理案件，未見有學生輔助會高層出席。

學生輔助會主席駱文輝(右）、行政總裁鄭婷欣（右二）出席立法會福利事務委員會會議後，離開時無回應記者提問。（湯致遠攝）

《香港01》10月報道學生輔助會的管理風波，行政總裁鄭婷欣當時伙同公關約見記者逐點「解畫」，否認所有指控。機構其後再發「嚴正聲明」，稱網絡傳言失實，遭人抹黑。

報道刊出後半個月，學生輔助會入稟高等法院，民事控告三名荷蘭宿舍職員違反保密協議及員工手冊，下載大量儲存在學生輔助會伺服器上的機密文件或紀錄，未經授權向傳媒、或在社交平台等第三方公開資料。機構就事件向高等法院申請禁制令，禁止三人使用、傳播有關資料，要求披露曾獲資料的第三方，包括記者、傳媒機構、社交平台營運者的全名、身份、聯絡資料及溝通內容，又向三人追討損失。

學生輔助會總部及荷蘭宿舍，現暫置於黃大仙一所空置的安老院。（資料圖片／湯致遠攝）

社署：正調查投訴 不評論官司

10月，學生輔助會管理風波報道刊出時，社署指收到關於該機構運作的投訴，已按既定機制轉交整筆撥款獨立處理投訴委員會作嚴肅跟進。至11月，署方表示，調查工作仍在進行，至於機構入稟事宜，署方指事件正進行司法程序，不擬作出評論。

社署指，機構須遵從整筆撥款津助手冊的規定，確保撥款只用於符合服務協議規定及社署訂明的目的上。如發現有機構違規使用撥款，社署會按機制嚴肅跟進，包括要求機構立即作出糾正。