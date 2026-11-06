蔡天鳳案｜辯方質疑若蔡頭部撞到車內扶手　亦有可能造成致命傷勢

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(6日）在高等法院續審。辯方盤問法醫時，質疑蔡頭部傷勢，亦有可能是車內扶手造成。



法醫早前供稱，蔡頭部右邊有個孔洞骨折位，與錘子造成吻合。辯方盤問時質疑，其他鈍物亦有可能造成傷勢，又展示七人車的照片，並指出，若有人大力推蔡，令她撞到車內扶手，亦有可能造成致死的傷勢，法醫同意有這樣的可能，惟她仍認為被鈍物襲擊的機會較大。

控方已完成舉證，案件下周一續審。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺，但全部都承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

法醫郭嘉琪指，蔡天鳳(圖)的頭部有7個傷處，郭認為是蔡在生時，被鈍物襲擊造成。(Abby Choi IG)

辯方質疑，若蔡天鳳被推撞，並撞到七人車的扶手，亦有可能造成頭部的傷勢。

三名被告

首被告鄺港傑，他是蔡天鳳的大伯。

次被告鄺球，他是蔡天鳳的前家公。

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。

質疑其他鈍物亦可造成蔡頭傷勢

就郭昨指出蔡頭部右邊骨折（即孔洞位置），吻合由錘子造成。辯方今問，郭不能完全肯定該骨折是由錘子造成，並指其他相類體積的鈍物都有可能，郭同意。辯方繼而問，蔡右邊面頰骨骼和顎骨骨折，是否較細機會由錘子造成，郭指該些骨折位吻合由錘子造成。

若蔡被推並撞到車上扶手也可成致命傷勢

辯方續指，閉路電視片段顯示蔡天鳳坐在涉案七人車的中排，也即是在司機位後一排。辯方呈上一張涉案七人車車內的照片，指若蔡坐在該排右邊，同時有人在蔡的左方，大力推蔡，令她撞到車內的扶手，會否可以造成兩個足以致死的傷勢，郭同意。

法醫仍認為被鈍器撞擊的可能性較大

郭在控方覆問時解釋，該扶手亦為鈍器，若撞擊力度夠大，可引致該些傷勢。她認為扶手的彎曲位置可造成蔡頭部右邊骨折，而扶手的其他位置則可造成右邊面頰骨骼和顎骨骨折。惟她認為，該些傷勢較大可能是被鈍器撞擊造成。

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