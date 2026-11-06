蔡天鳳案｜法醫指蔡或躺地時遭切右肩　若中間切割卵巢會連著軀幹

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(6日）在高等法院續審。法醫繼續作供，並接受辯方律師盤問。



法醫在控方的追問下，認為蔡有可能躺在地上時，被人切割右邊膞頭部份，但指不能講出涉及一次或數次切割，她亦提到，若在人體中間位置切割，右邊的卵巢會仍然連著身體軀幹。

法醫在辯方盤問下同意，若一個人處於不省人事狀態，會加速其窒息死亡，她亦同意，蔡屬身型矮小的亞洲女性，較容易骨折。

法醫作供完畢，控方案情完結，案件押後至下周一續審。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺，但全部都承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

蔡天鳳遇害時只得28歲。(網上圖片)

法醫郭嘉琪認為蔡天鳳有可能躺在地時被人切割右邊身軀。(朱棨新攝)

三名被告

蔡或躺在地上被人切割右肩

法醫郭嘉琪今繼續講及蔡天鳳的右肩，控方並展示右邊肩胛骨和肱骨的碎片。控方問若蔡躺在地上，被人用刀切割該右肩，是否可造成相關傷勢，郭指有此可能，但指不能講出涉及一次或數次切割。

從中間切割右邊卵巢會連著身體

郭昨曾指，蔡的右腳殘肢仍連住部份卵巢和輸卵管。郭今指，曾把兩個人體組織檢驗，確定為卵巢的人體組織。郭亦同意，若在人體中間位置切割，右邊的卵巢會仍然連著身體軀幹。

左腳9處瘀傷全是去世前造成

控方又問及蔡左腳的9個瘀傷等，郭指該些傷勢屬新近傷勢，部份是肌肉內出現，全部均是在去世前造成。

郭同意蔡身形矮小較易骨折

代表鄺港傑的Trevor Beel盤問時指，蔡身高152厘米，體重為90磅，身形矮小。郭同意，蔡的身高和體重低於平均的香港華人女性。辯方續指，因蔡的身高和體重，她較易骨折，郭同意。

若處於不省人事狀態會加速窒息死亡

辯方亦指，郭列出蔡的兩個可能死因，分別為頭部傷勢，以及因右邊面頰的骨骼和顎骨骨折，可引致流血，最終血液阻塞氣道引致窒息。此外，郭昨亦講及若因血液阻礙氣道，可令一個人約5分鐘窒息。郭在辯方盤問時同意，若一個人不省人事，會加速窒息死亡，並有可能於1、2分鐘內窒息死亡。

法醫昨提到蔡頭部7處裂傷去世前造成

法醫郭嘉琪昨講及驗屍報告時曾指，蔡天鳳的頭部有多處裂傷、骨折和皮膚裂口。郭指，蔡的頭部共有7處裂傷， 認為每個裂傷均是去世前由一次撞擊引致，因此共有7次撞擊。

右側頭部有骨折孔洞可致腦部受創

郭又指，蔡的頭部右側有一個孔洞。郭解釋，該孔洞為骨折，傷勢的嚴重程度足以引致腦部受創。此外，蔡的右邊面頰的骨骼和顎骨有多處骨折，可引致流血，血液則流入口腔和鼻腔，阻塞氣道，引致窒息。

右腳有鋒利切口未見有流血情況

此外，郭指蔡的左腳大腿已沒有大部份肌肉和軟組織，因此可見部份骨骼，右腳則有一個鋒利的切口。郭指切口位置未見有流血情況，符合該切割是死後造成，並且可能被尖銳的工具切割。

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